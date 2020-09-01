«Предсказания многое говорят о предсказателе. Но ничего – о будущем»Уоррену Баффетту – 90 лет
Одному из богатейших людей в мире – и одновременно одному из крупнейших филантропов – инвестору Уоррену Баффетту исполнилось 90 лет.
Говорят, мудрость приходит в старости, но Баффетта называют «мудрецом из Омахи» (или «оракулом из Омахи») уже давно. Такое прозвище он получил за исключительную дальновидность. К примеру, Баффетт – один из немногих, кто предвидел кризис 2008 г. и постепенно сбрасывал акции банков перед крахом Lehman Brothers. По данным Forbes, состояние юбиляра составляет $82,7 млрд, из которых в благотворительные фонды переведено уже больше $41 млрд (в 2010 г. Баффетт пообещал отдать на благотворительность 99% своего состояния).
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