«Предсказания многое говорят о предсказателе. Но ничего – о будущем»

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Уоррену Баффетту – 90 лет
Илья Виноградов
Уоррен Баффетт — человек недели /AFP

Одному из богатейших людей в мире – и одновременно одному из крупнейших филантропов – инвестору Уоррену Баффетту исполнилось 90 лет. 

Говорят, мудрость приходит в старости, но Баффетта называют «мудрецом из Омахи» (или «оракулом из Омахи») уже давно. Такое прозвище он получил за исключительную дальновидность. К примеру, Баффетт – один из немногих, кто предвидел кризис 2008 г. и постепенно сбрасывал акции банков перед крахом Lehman Brothers. По данным Forbes, состояние юбиляра составляет $82,7 млрд, из которых в благотворительные фонды переведено уже больше $41 млрд (в 2010 г. Баффетт пообещал отдать на благотворительность 99% своего состояния).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных