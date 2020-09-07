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Приятно умеренное ухудшение

Качество розничных кредитов снизилось, но совсем не драматически
Павел Самиев
Максим Стулов / Ведомости

Из-за падения реальных доходов населения уже во II квартале 2020 г. мы должны были наблюдать заметный рост проблемной задолженности в розничном кредитовании. Но этого не произошло: рост просрочки в общем объеме кредитов физическим лицам минимальный – с 10% в начале II квартала до 11% на начало августа.

Один из сдерживающих факторов – использование реструктуризаций. Ими воспользовались многие розничные заемщики, но все-таки в масштабах числа выданных кредитов это не определяющая величина. Общая сумма реструктуризаций (пролонгаций, кредитных каникул и т. д.) с конца марта до конца июля достигла почти 700 млрд руб., но это лишь 4% от всего портфеля кредитов физлицам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных