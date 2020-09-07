Приятно умеренное ухудшение

Один из сдерживающих факторов – использование реструктуризаций. Ими воспользовались многие розничные заемщики, но все-таки в масштабах числа выданных кредитов это не определяющая величина. Общая сумма реструктуризаций (пролонгаций, кредитных каникул и т. д.) с конца марта до конца июля достигла почти 700 млрд руб., но это лишь 4% от всего портфеля кредитов физлицам.