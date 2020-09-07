Приятно умеренное ухудшение

Приятно умеренное ухудшениеКачество розничных кредитов снизилось, но совсем не драматически
Из-за падения реальных доходов населения уже во II квартале 2020 г. мы должны были наблюдать заметный рост проблемной задолженности в розничном кредитовании. Но этого не произошло: рост просрочки в общем объеме кредитов физическим лицам минимальный – с 10% в начале II квартала до 11% на начало августа.
Один из сдерживающих факторов – использование реструктуризаций. Ими воспользовались многие розничные заемщики, но все-таки в масштабах числа выданных кредитов это не определяющая величина. Общая сумма реструктуризаций (пролонгаций, кредитных каникул и т. д.) с конца марта до конца июля достигла почти 700 млрд руб., но это лишь 4% от всего портфеля кредитов физлицам.
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