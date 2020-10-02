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Тщательно подготовленная война

В интересах России как можно скорее вынудить Азербайджан прекратить военную кампанию
Михаил Барабанов Константин Макиенко
Большие экономические возможности Азербайджана делают выгодной для него своего рода длительную горячую «войну на истощение» с Арменией /Narek Aleksanyan / AFP

Начатые 27 сентября Азербайджаном боевые действия в Нагорном Карабахе, очевидно, представляют собой длительно и тщательно подготавливавшуюся со стороны Баку операцию, направленную на слом длительного status quo в зоне армяно-азербайджанского конфликта, сложившегося с момента перемирия 1994 г. В условиях сдвига в потенциалах сторон в пользу Азербайджана, проходившего на протяжении последних двух десятилетий, было ясно, что это status quo, закреплявшее военное поражение Азербайджана в Карабахской войне 1992–1994 гг., будет все менее приемлемо для азербайджанской стороны и что рано или поздно Баку попытается взять в той или иной форме реванш – по крайней мере, ограниченный.

Задачи сторон

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных