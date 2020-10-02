Тщательно подготовленная война

Начатые 27 сентября Азербайджаном боевые действия в Нагорном Карабахе, очевидно, представляют собой длительно и тщательно подготавливавшуюся со стороны Баку операцию, направленную на слом длительного status quo в зоне армяно-азербайджанского конфликта, сложившегося с момента перемирия 1994 г. В условиях сдвига в потенциалах сторон в пользу Азербайджана, проходившего на протяжении последних двух десятилетий, было ясно, что это status quo, закреплявшее военное поражение Азербайджана в Карабахской войне 1992–1994 гг., будет все менее приемлемо для азербайджанской стороны и что рано или поздно Баку попытается взять в той или иной форме реванш – по крайней мере, ограниченный.