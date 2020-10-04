Носителей коронавируса будет выявлять «электронный нос»

Konicore – устройство весом 800 г и размером чуть больше столовой тарелки, при этом похоже на тарелку летающую. Использующиеся в нем биотехнологии совмещения процессоров с живыми клетками (астроцитами) и программное обеспечение позволяют Konicore воспринимать запах и сопоставлять его интенсивность с заложенными нормами, определяя таким образом уровень угрозы (террористической или биологической). Если она реальна, устройство сигнализирует об этом красным цветом. На то, чтобы определить опасность, уходит до 5 секунд. Рабочий диапазон температур – 10–40 градусов по Цельсию.