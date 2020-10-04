Носителей коронавируса будет выявлять «электронный нос»Стартап Koniku испытывает сенсор, который сможет определять инфекции
Американский биотехнологический стартап Koniku ведет разработку сенсора Konicore, который сможет вынюхивать инфекции, в том числе COVID-19. Изначально стартап, в который инвестировали, в частности, SoftBank, Airbus, Changi Airport, Platform Capital и Halfcourt Ventures, разрабатывал продукт для обнаружения взрывчатых и химических веществ в аэропортах и самолетах. Но пандемия внесла свои коррективы: теперь Konicore будет ориентирован на гораздо более широкий спектр задач. Помимо авиационной безопасности устройство, возможно, будет применяться и в секторе здравоохранения.
Konicore – устройство весом 800 г и размером чуть больше столовой тарелки, при этом похоже на тарелку летающую. Использующиеся в нем биотехнологии совмещения процессоров с живыми клетками (астроцитами) и программное обеспечение позволяют Konicore воспринимать запах и сопоставлять его интенсивность с заложенными нормами, определяя таким образом уровень угрозы (террористической или биологической). Если она реальна, устройство сигнализирует об этом красным цветом. На то, чтобы определить опасность, уходит до 5 секунд. Рабочий диапазон температур – 10–40 градусов по Цельсию.