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Носителей коронавируса будет выявлять «электронный нос»

Стартап Koniku испытывает сенсор, который сможет определять инфекции
Илья Виноградов
koniku

Американский биотехнологический стартап Koniku ведет разработку сенсора Konicore, который сможет вынюхивать инфекции, в том числе COVID-19. Изначально стартап, в который инвестировали, в частности, SoftBank, Airbus, Changi Airport, Platform Capital и Halfcourt Ventures, разрабатывал продукт для обнаружения взрывчатых и химических веществ в аэропортах и самолетах. Но пандемия внесла свои коррективы: теперь Konicore будет ориентирован на гораздо более широкий спектр задач. Помимо авиационной безопасности устройство, возможно, будет применяться и в секторе здравоохранения.

Konicore – устройство весом 800 г и размером чуть больше столовой тарелки, при этом похоже на тарелку летающую. Использующиеся в нем биотехнологии совмещения процессоров с живыми клетками (астроцитами) и программное обеспечение позволяют Konicore воспринимать запах и сопоставлять его интенсивность с заложенными нормами, определяя таким образом уровень угрозы (террористической или биологической). Если она реальна, устройство сигнализирует об этом красным цветом. На то, чтобы определить опасность, уходит до 5 секунд. Рабочий диапазон температур – 10–40 градусов по Цельсию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных