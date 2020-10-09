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Космический стартап Momentus Михаила Кокорича выходит на NASDAQ

Одним из его инвесторов станет West Coast Equity Partners
Татьяна Исакова Павел Клевошин Екатерина Кинякина
Momentus

Космический стартап Momentus, основанный российским предпринимателем Михаилом Кокоричем, выйдет на биржу NASDAQ по первичной оценке $1,2 млрд. Одним из лид-инвесторов станет компания West Coast Equity Partners LLC, которая на этапе pre-IPO инвестировала и в SpaceX. Сделка будет структурирована по опционной модели: Momentus получит $17 млн до выхода на IPO, а после выполнения определенных условий переведет West Coast Equity Partners LLC акции на сумму $175 млн, рассказал представитель компании.

Momentus – космический транспортировщик «последней мили». Его буксиры оказывают услуги более крупным компаниям, таким как SpaceX. Они, например, могут развозить спутники по целевым орбитам. Для этой цели компания разработала транспортно-сервисный аппарат Vigoride, способный доставлять до целей небольшие – весом до 750 кг – спутники. Его запустят на орбиту в декабре 2020 г. ракетой-носителем Falcon 9 от SpaceX. Vigoride оснащен микроволновыми электротермическими двигателями, использующими воду в качестве топлива и работающими по технологии, которую Momentus защитил 15 патентами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных