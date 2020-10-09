Космический стартап Momentus Михаила Кокорича выходит на NASDAQ

Momentus – космический транспортировщик «последней мили». Его буксиры оказывают услуги более крупным компаниям, таким как SpaceX. Они, например, могут развозить спутники по целевым орбитам. Для этой цели компания разработала транспортно-сервисный аппарат Vigoride, способный доставлять до целей небольшие – весом до 750 кг – спутники. Его запустят на орбиту в декабре 2020 г. ракетой-носителем Falcon 9 от SpaceX. Vigoride оснащен микроволновыми электротермическими двигателями, использующими воду в качестве топлива и работающими по технологии, которую Momentus защитил 15 патентами.