Космический стартап Momentus Михаила Кокорича выходит на NASDAQ

Космический стартап Momentus Михаила Кокорича выходит на NASDAQОдним из его инвесторов станет West Coast Equity Partners
Космический стартап Momentus, основанный российским предпринимателем Михаилом Кокоричем, выйдет на биржу NASDAQ по первичной оценке $1,2 млрд. Одним из лид-инвесторов станет компания West Coast Equity Partners LLC, которая на этапе pre-IPO инвестировала и в SpaceX. Сделка будет структурирована по опционной модели: Momentus получит $17 млн до выхода на IPO, а после выполнения определенных условий переведет West Coast Equity Partners LLC акции на сумму $175 млн, рассказал представитель компании.
Momentus – космический транспортировщик «последней мили». Его буксиры оказывают услуги более крупным компаниям, таким как SpaceX. Они, например, могут развозить спутники по целевым орбитам. Для этой цели компания разработала транспортно-сервисный аппарат Vigoride, способный доставлять до целей небольшие – весом до 750 кг – спутники. Его запустят на орбиту в декабре 2020 г. ракетой-носителем Falcon 9 от SpaceX. Vigoride оснащен микроволновыми электротермическими двигателями, использующими воду в качестве топлива и работающими по технологии, которую Momentus защитил 15 патентами.