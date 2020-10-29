Корпоративные школы инженеров

Конкуренция за лучшие кадры, которую ведут между собой российские индустриальные компании, все вернее смещается в область среднего звена – инженерного персонала. Не то чтобы топ-уровень уже неинтересен или достиг совершенства, но он более универсален и адаптивен к новым секторам в случае кадровых ротаций. Рынок руководителей и критерии их отбора более или менее устоялись. Больше проблем «на земле» – с теми людьми, которыми приходится руководить.