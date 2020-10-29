Корпоративные школы инженеров

Корпоративные школы инженеровКак синие воротнички становятся немного белыми
Конкуренция за лучшие кадры, которую ведут между собой российские индустриальные компании, все вернее смещается в область среднего звена – инженерного персонала. Не то чтобы топ-уровень уже неинтересен или достиг совершенства, но он более универсален и адаптивен к новым секторам в случае кадровых ротаций. Рынок руководителей и критерии их отбора более или менее устоялись. Больше проблем «на земле» – с теми людьми, которыми приходится руководить.
Кадры – более острая проблема для российской экономики, чем инвестиции. Проекты часто вязнут не из-за отсутствия ресурсов, а по причине дефицита людей. Проблема не только в базовой подготовке, но и в скорости изменений, которая приводит к быстрой инфляции самых передовых знаний. Отставание российской системы технического образования от реальных запросов бизнеса оценивается в разных секторах как минимум в 5–7 лет.