Владимир Путин дал спекулянтам заработать на «Абрау-Дюрсо»

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Юрий Кацман

Среди акций, которые торгуются на любой бирже (в том числе российской), есть немало низколиквидных. Операции с такими бумагами считаются очень рискованными, дело с ними имеют только опытные спекулянты. Риск в том, что объемы операций с низколиквидными акциями, как правило, очень невысоки, поэтому любая мало-мальски крупная их покупка или продажа может приводить (и обычно приводит) к существенному изменению котировок. При этом на резкий рост спроса или предложения таких бумаг самое серьезное влияние может оказать даже случайно оброненное слово известного лица, касающееся их эмитента.

На Мосбирже тоже есть, конечно, низколиквидные бумаги. Точнее, они составляют на бирже основную массу: более 70% всех акций российских эмитентов, торгующихся сейчас на Мосбирже, проходят именно по разряду низколиквидных и относятся к так называемому третьему уровню листинга. Бумаги, входящие в этот листинг, допущены к торгам на бирже, но не включаются в котировальные списки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных