Владимир Путин дал спекулянтам заработать на «Абрау-Дюрсо»

Среди акций, которые торгуются на любой бирже (в том числе российской), есть немало низколиквидных. Операции с такими бумагами считаются очень рискованными, дело с ними имеют только опытные спекулянты. Риск в том, что объемы операций с низколиквидными акциями, как правило, очень невысоки, поэтому любая мало-мальски крупная их покупка или продажа может приводить (и обычно приводит) к существенному изменению котировок. При этом на резкий рост спроса или предложения таких бумаг самое серьезное влияние может оказать даже случайно оброненное слово известного лица, касающееся их эмитента.