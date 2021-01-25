Владимир Путин дал спекулянтам заработать на «Абрау-Дюрсо»Его интерес к виноделию повысил котировки акций компании до максимума
Среди акций, которые торгуются на любой бирже (в том числе российской), есть немало низколиквидных. Операции с такими бумагами считаются очень рискованными, дело с ними имеют только опытные спекулянты. Риск в том, что объемы операций с низколиквидными акциями, как правило, очень невысоки, поэтому любая мало-мальски крупная их покупка или продажа может приводить (и обычно приводит) к существенному изменению котировок. При этом на резкий рост спроса или предложения таких бумаг самое серьезное влияние может оказать даже случайно оброненное слово известного лица, касающееся их эмитента.
На Мосбирже тоже есть, конечно, низколиквидные бумаги. Точнее, они составляют на бирже основную массу: более 70% всех акций российских эмитентов, торгующихся сейчас на Мосбирже, проходят именно по разряду низколиквидных и относятся к так называемому третьему уровню листинга. Бумаги, входящие в этот листинг, допущены к торгам на бирже, но не включаются в котировальные списки.