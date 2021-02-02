Недодуманная демография

За 2020 г. население России сократилось на 500 000, сообщил Росстат. Новость вызвала резонанс и веер интерпретаций – от вполне ожидаемых (демографическая яма, ковидная смертность, закрытие границ для внешней миграции) до политических, включая экзотические варианты. Так, Олег Дерипаска обвинил в демографическом кризисе Центробанк – дескать, его денежная политика не дает экономике расцвести, а населению – плодиться на ложе этого расцвета.