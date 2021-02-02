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Недодуманная демография

Численность населения как административный фетиш
Алексей Фирсов
Нет открытого сутевого анализа, какой человеческий капитал реально нужен стране /Андрей Гордеев / Ведомости

За 2020 г. население России сократилось на 500 000, сообщил Росстат. Новость вызвала резонанс и веер интерпретаций – от вполне ожидаемых (демографическая яма, ковидная смертность, закрытие границ для внешней миграции) до политических, включая экзотические варианты. Так, Олег Дерипаска обвинил в демографическом кризисе Центробанк – дескать, его денежная политика не дает экономике расцвести, а населению – плодиться на ложе этого расцвета.

Динамику численности населения в России традиционно считают индикатором благосостояния государства. Но почему? Корреляция скорее обратная – в бедных странах, особенно малоурбанизированных, рожают чаще. А в странах золотого миллиарда демографическое лидерство перехватили национальные меньшинства: в США, например, к 2030 г. большинство детей уже будет рождаться в цветных семьях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных