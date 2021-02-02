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Новые сказки Шервудского леса

Как организованная толпа мелких инвесторов обыгрывает крупных игроков
Евгений Коган Мария Филюшина
Reuters

На мировом рынке драгметаллов происходят крайне интересные события. Инвесторы со всего мира, организованные через Reddit, Telegram и прочие соцсети, стали активно покупать серебро, что привело к серьезному росту его стоимости. Цена серебра на закрытии торгов 31 января находилась примерно на уровне $27 за тройскую унцию. 1 февраля на открытии она выросла до $28,5, а ближе к полудню доходила почти до $30 за тройскую унцию (подробнее – на стр. 05). 28 января «Ведомости» писали о том, что подобная история происходила и с GameStop – американской сетью, продающей видеоигры на физических носителях и приставки к ним: за 2020 г. ее выручка рухнула на 30%, что не помешало инвесторам разогнать котировки ее акций. Похожим образом вели себя и бумаги ряда других компаний, в частности BlackBerry и AMC.

Разберемся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных