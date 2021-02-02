Новые сказки Шервудского леса

На мировом рынке драгметаллов происходят крайне интересные события. Инвесторы со всего мира, организованные через Reddit, Telegram и прочие соцсети, стали активно покупать серебро, что привело к серьезному росту его стоимости. Цена серебра на закрытии торгов 31 января находилась примерно на уровне $27 за тройскую унцию. 1 февраля на открытии она выросла до $28,5, а ближе к полудню доходила почти до $30 за тройскую унцию (подробнее – на стр. 05). 28 января «Ведомости» писали о том, что подобная история происходила и с GameStop – американской сетью, продающей видеоигры на физических носителях и приставки к ним: за 2020 г. ее выручка рухнула на 30%, что не помешало инвесторам разогнать котировки ее акций. Похожим образом вели себя и бумаги ряда других компаний, в частности BlackBerry и AMC.