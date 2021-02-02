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Инвесторы стали старше

И это чревато настоящей драмой
Павел Самиев
Максим Стулов / Ведомости

Рекордный приток частных инвесторов на фондовый рынок в прошлом году вызвал эйфорию среди профессиональных участников: другие сегменты финансового рынка, как правило, стагнировали или падали, а здесь динамика превысила все самые оптимистичные ожидания. На конец III квартала 2020 г. – более 6 трлн руб. средств на брокерских счетах; прирост за первые три квартала – 1,2 трлн руб., а за год, по предварительной оценке, – 2 трлн руб. В отличие от инвестиционных компаний регулятор серьезно опасается чрезмерно быстрого роста доли инвесторов-неофитов, которые ранее не сталкивались с фондовыми инструментами и соответствующими рисками. Обоснованно ли это опасение и кто же эти инвесторы, разогревшие рынок?

Распространено мнение, что основной приток обеспечила молодая аудитория – люди с небольшими суммами сбережений, но очень быстро адаптирующиеся к дистанционным финансам. Именно этот фактор и был ключевым в прошлом году – удобство онлайн-приложений и доступность открытия брокерского счета и инвестирования в один клик. Однако статистика не доказывает, что основной приток обеспечила именно молодежь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных