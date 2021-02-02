Инвесторы стали старше

Рекордный приток частных инвесторов на фондовый рынок в прошлом году вызвал эйфорию среди профессиональных участников: другие сегменты финансового рынка, как правило, стагнировали или падали, а здесь динамика превысила все самые оптимистичные ожидания. На конец III квартала 2020 г. – более 6 трлн руб. средств на брокерских счетах; прирост за первые три квартала – 1,2 трлн руб., а за год, по предварительной оценке, – 2 трлн руб. В отличие от инвестиционных компаний регулятор серьезно опасается чрезмерно быстрого роста доли инвесторов-неофитов, которые ранее не сталкивались с фондовыми инструментами и соответствующими рисками. Обоснованно ли это опасение и кто же эти инвесторы, разогревшие рынок?