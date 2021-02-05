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Замполиты для молодежи

Провал молодежной политики начнется с работы над ошибками
Алексей Сахнин
Андрей Гордеев / Ведомости

Те, кто полагал, что власть не отреагирует на протестные демонстрации ничем, кроме репрессий, ошибались. Она сразу развернула кипучую деятельность по исправлению ошибок. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что уже в 2022 г. во всех регионах России появятся должности советников директоров школ по воспитанию. Эти люди займутся в числе прочего политинформацией – чтобы молодежь поменьше ходила на «неправильные» акции.

В рамках бюрократической логики это идеальное решение. Во-первых, оно подразумевает, что проблема не в бедности, неравенстве, отсутствии социальных лифтов и других «достижениях» властей, а всего лишь в недоработках по линии молодежной политики. Значит, вектор развития страны менять не нужно, а главное, не следует искать ответственных за его итоги. Достаточно лишь найти и разослать замполитов по школам. В этом, кстати, второй большой плюс: возникнет новый бюджет, сметы, кадровики, синекуры. Умные люди извлекут свою пользу даже из молодежного недовольства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных