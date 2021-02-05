Замполиты для молодежи

В рамках бюрократической логики это идеальное решение. Во-первых, оно подразумевает, что проблема не в бедности, неравенстве, отсутствии социальных лифтов и других «достижениях» властей, а всего лишь в недоработках по линии молодежной политики. Значит, вектор развития страны менять не нужно, а главное, не следует искать ответственных за его итоги. Достаточно лишь найти и разослать замполитов по школам. В этом, кстати, второй большой плюс: возникнет новый бюджет, сметы, кадровики, синекуры. Умные люди извлекут свою пользу даже из молодежного недовольства.