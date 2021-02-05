Замполиты для молодежи

Замполиты для молодежиПровал молодежной политики начнется с работы над ошибками
Те, кто полагал, что власть не отреагирует на протестные демонстрации ничем, кроме репрессий, ошибались. Она сразу развернула кипучую деятельность по исправлению ошибок. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что уже в 2022 г. во всех регионах России появятся должности советников директоров школ по воспитанию. Эти люди займутся в числе прочего политинформацией – чтобы молодежь поменьше ходила на «неправильные» акции.
В рамках бюрократической логики это идеальное решение. Во-первых, оно подразумевает, что проблема не в бедности, неравенстве, отсутствии социальных лифтов и других «достижениях» властей, а всего лишь в недоработках по линии молодежной политики. Значит, вектор развития страны менять не нужно, а главное, не следует искать ответственных за его итоги. Достаточно лишь найти и разослать замполитов по школам. В этом, кстати, второй большой плюс: возникнет новый бюджет, сметы, кадровики, синекуры. Умные люди извлекут свою пользу даже из молодежного недовольства.