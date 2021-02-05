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Сближение ЕС и ЕАЭС идет не только ради выгоды

Соглашение двух союзов может стать основой для региональной безопасности
Ульф Шнайдер , председатель правления инициативы «Лиссабон – Владивосток», президент Schneider Croup
Kenzo Tribouillard / AFP

Если бы между Европейским союзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) было заключено торговое соглашение (по этому поводу в Москву приезжает высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. – «Ведомости»), ЕС мог бы увеличить свой экспорт в страны ЕАЭС более чем на 50%. Рост экспорта ЕАЭС был бы ниже, но тоже оказался бы значительным. Экономические выгоды для бизнеса обоих союзов очевидны, однако преимущества тесного сотрудничества между ЕС и ЕАЭС выходят далеко за рамки экономики. Новое соглашение также позволило бы выдержать баланс интересов при реализации инициативы Китая «Один пояс и один путь».

Частым аргументом против официального сотрудничества между ЕС и ЕАЭС является апелляция к доминированию России среди пяти стран ЕАЭС. Отдельными аспектами, мешающими сотрудничеству между союзами, выступают необходимость реализации минских соглашений и изменение реализуемой Россией политики протекционизма. Отдельные оппоненты часто утверждают, что США не поддерживают создание общего экономического пространства на территории ЕС и ЕАЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных