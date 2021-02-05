Сближение ЕС и ЕАЭС идет не только ради выгоды

Сближение ЕС и ЕАЭС идет не только ради выгодыСоглашение двух союзов может стать основой для региональной безопасности
Если бы между Европейским союзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) было заключено торговое соглашение (по этому поводу в Москву приезжает высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. – «Ведомости»), ЕС мог бы увеличить свой экспорт в страны ЕАЭС более чем на 50%. Рост экспорта ЕАЭС был бы ниже, но тоже оказался бы значительным. Экономические выгоды для бизнеса обоих союзов очевидны, однако преимущества тесного сотрудничества между ЕС и ЕАЭС выходят далеко за рамки экономики. Новое соглашение также позволило бы выдержать баланс интересов при реализации инициативы Китая «Один пояс и один путь».
Частым аргументом против официального сотрудничества между ЕС и ЕАЭС является апелляция к доминированию России среди пяти стран ЕАЭС. Отдельными аспектами, мешающими сотрудничеству между союзами, выступают необходимость реализации минских соглашений и изменение реализуемой Россией политики протекционизма. Отдельные оппоненты часто утверждают, что США не поддерживают создание общего экономического пространства на территории ЕС и ЕАЭС.