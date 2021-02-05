Этика против роста

История краха американского фармацевтического гиганта Purdue Pharma, болеутоляющее средство которого Oxycontin много лет было бестселлером рынка и вызвало настоящую эпидемию опиоидной зависимости, неожиданно коснулась рынка консалтинговых услуг и поставила вопрос о морально-этических границах, в которых должны работать консультанты. Суд решил, что рекомендации компании McKinsey помогали росту продаж Oxycontin, на которых недобросовестные фармацевты заработали $35 млрд. McKinsey согласилась заплатить $573 млн штрафов. Это крайне редкий случай признания прямой ответственности консультантов за последствия их работы.