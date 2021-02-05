Этика против роста

Этика против ростаГде проходит моральная граница для консалтинговых услуг
История краха американского фармацевтического гиганта Purdue Pharma, болеутоляющее средство которого Oxycontin много лет было бестселлером рынка и вызвало настоящую эпидемию опиоидной зависимости, неожиданно коснулась рынка консалтинговых услуг и поставила вопрос о морально-этических границах, в которых должны работать консультанты. Суд решил, что рекомендации компании McKinsey помогали росту продаж Oxycontin, на которых недобросовестные фармацевты заработали $35 млрд. McKinsey согласилась заплатить $573 млн штрафов. Это крайне редкий случай признания прямой ответственности консультантов за последствия их работы.
Консалтеры советовали фармацевтам наращивать продажи и вести агрессивную рекламную стратегию препаратов, эффективность которых в профессиональном сообществе как минимум ставится под сомнение. В компании покаялись. Управляющий партнер McKinsey Кевин Снидер заявил: «Мы сожалеем, что не полностью осознавали трагические последствия. Мы надеемся, что это соглашение станет частью решения опиоидного кризиса в США».