Миру нужен новый капитализм

Миру нужен новый капитализмПочему нынешний капитализм в растерянности и что с этим делать
Инвесторы во всем мире с вниманием и даже тревогой наблюдают за ралли биткойна и акций технологических гигантов в условиях кризиса в реальной экономике. Если безработица продолжит расти, рынок может опрокинуться, пишет американский трейдер Карсен Блок в Financial Times: «По масштабам такая катастрофа может напоминать 1929–1932 гг., только со скоростью 2021 г.». Количественное смягчение продолжается двенадцатый год. Только за 2020 г. мировые центробанки раздули мировую экономику на $7 трлн. На очереди еще $6 трлн. Все эти деньги уходят в биржевые спекуляции, производство не растет. Но и катастрофы не происходит.
Основой капитализма всегда была экспансия. Век за веком она подчиняла себе все новые страны и материки. Последним большим куском стали Китай и страны социалистического лагеря. «Неосвоенных территорий» не осталось. Капитализм рос не только вширь, но и вглубь, рекрутируя массы архаического крестьянства, которое еще недавно составляло абсолютное большинство населения планеты. Но вот уже 12 лет, как демографическим большинством стали горожане, а оставшиеся крестьяне давным-давно включены в сети товарного обмена. Приближается к концу и третий, последний ресурс экстенсивного роста – демографический. Коэффициент фертильности снизился с 4,7 в 1950 г. до 2,4 в 2017-м. Ученые прогнозируют, что около 2060 г. численность населения (а значит, и потребителей) в мире впервые начнет падать.