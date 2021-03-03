Миру нужен новый капитализм

Основой капитализма всегда была экспансия. Век за веком она подчиняла себе все новые страны и материки. Последним большим куском стали Китай и страны социалистического лагеря. «Неосвоенных территорий» не осталось. Капитализм рос не только вширь, но и вглубь, рекрутируя массы архаического крестьянства, которое еще недавно составляло абсолютное большинство населения планеты. Но вот уже 12 лет, как демографическим большинством стали горожане, а оставшиеся крестьяне давным-давно включены в сети товарного обмена. Приближается к концу и третий, последний ресурс экстенсивного роста – демографический. Коэффициент фертильности снизился с 4,7 в 1950 г. до 2,4 в 2017-м. Ученые прогнозируют, что около 2060 г. численность населения (а значит, и потребителей) в мире впервые начнет падать.