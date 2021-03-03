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Миру нужен новый капитализм

Почему нынешний капитализм в растерянности и что с этим делать
Алексей Сахнин
Eduard Korniyenko / Reuters

Инвесторы во всем мире с вниманием и даже тревогой наблюдают за ралли биткойна и акций технологических гигантов в условиях кризиса в реальной экономике. Если безработица продолжит расти, рынок может опрокинуться, пишет американский трейдер Карсен Блок в Financial Times: «По масштабам такая катастрофа может напоминать 1929–1932 гг., только со скоростью 2021 г.». Количественное смягчение продолжается двенадцатый год. Только за 2020 г. мировые центробанки раздули мировую экономику на $7 трлн. На очереди еще $6 трлн. Все эти деньги уходят в биржевые спекуляции, производство не растет. Но и катастрофы не происходит.

Основой капитализма всегда была экспансия. Век за веком она подчиняла себе все новые страны и материки. Последним большим куском стали Китай и страны социалистического лагеря. «Неосвоенных территорий» не осталось. Капитализм рос не только вширь, но и вглубь, рекрутируя массы архаического крестьянства, которое еще недавно составляло абсолютное большинство населения планеты. Но вот уже 12 лет, как демографическим большинством стали горожане, а оставшиеся крестьяне давным-давно включены в сети товарного обмена. Приближается к концу и третий, последний ресурс экстенсивного роста – демографический. Коэффициент фертильности снизился с 4,7 в 1950 г. до 2,4 в 2017-м. Ученые прогнозируют, что около 2060 г. численность населения (а значит, и потребителей) в мире впервые начнет падать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных