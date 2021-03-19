Инвесторы-золушки получат вместо прибыли тыквы

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25%. Это решение означает, что деньги остаются дешевыми, а монетарная политика – мягкой. Вдобавок скоро начнет реализовываться антикризисный пакет администрации Джозефа Байдена, который предполагает выделение рекордных $1,9 трлн. Значительная их часть будет прямо или косвенно направлена на выплаты людям с невысокими доходами, пострадавшим от пандемии, и безработным. В этом, конечно, выражается не только социальная миссия государства, поддерживающего таким образом пострадавших и малоимущих, это еще и механизм прокачивания потребительского спроса, необходимого для перезапуска экономики. Ирония в том, что на сей раз средства хлынули еще и на фондовый рынок.