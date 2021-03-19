Инвесторы-золушки получат вместо прибыли тыквы

Инвесторы-золушки получат вместо прибыли тыквыКак инвестиции на фондовом рынке превратились в развлечение
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25%. Это решение означает, что деньги остаются дешевыми, а монетарная политика – мягкой. Вдобавок скоро начнет реализовываться антикризисный пакет администрации Джозефа Байдена, который предполагает выделение рекордных $1,9 трлн. Значительная их часть будет прямо или косвенно направлена на выплаты людям с невысокими доходами, пострадавшим от пандемии, и безработным. В этом, конечно, выражается не только социальная миссия государства, поддерживающего таким образом пострадавших и малоимущих, это еще и механизм прокачивания потребительского спроса, необходимого для перезапуска экономики. Ирония в том, что на сей раз средства хлынули еще и на фондовый рынок.
Возник новый феномен – инвестор на пособии. Приход на рынок ценных бумаг тех, кто раньше и не пытался зайти на эту поляну, революционное изменение рынка частных инвестиций. Разумеется, сыграла свою роль не только избыточная ликвидность у этих людей, но и сохранение на фактически нулевом уровне ставок. Ну и, конечно, наличие на рынке в качестве вдохновляющих «историй успеха» таких компаний, как Zoom или Moderna, капитализация которых за год выросла кратно.