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Инвесторы-золушки получат вместо прибыли тыквы

Как инвестиции на фондовом рынке превратились в развлечение
Павел Самиев
Brendan McDermid / Reuters

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25%. Это решение означает, что деньги остаются дешевыми, а монетарная политика – мягкой. Вдобавок скоро начнет реализовываться антикризисный пакет администрации Джозефа Байдена, который предполагает выделение рекордных $1,9 трлн. Значительная их часть будет прямо или косвенно направлена на выплаты людям с невысокими доходами, пострадавшим от пандемии, и безработным. В этом, конечно, выражается не только социальная миссия государства, поддерживающего таким образом пострадавших и малоимущих, это еще и механизм прокачивания потребительского спроса, необходимого для перезапуска экономики. Ирония в том, что на сей раз средства хлынули еще и на фондовый рынок.

Возник новый феномен – инвестор на пособии. Приход на рынок ценных бумаг тех, кто раньше и не пытался зайти на эту поляну, революционное изменение рынка частных инвестиций. Разумеется, сыграла свою роль не только избыточная ликвидность у этих людей, но и сохранение на фактически нулевом уровне ставок. Ну и, конечно, наличие на рынке в качестве вдохновляющих «историй успеха» таких компаний, как Zoom или Moderna, капитализация которых за год выросла кратно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных