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Искусственному интеллекту добавят совести

Этичное использование персональных данных – мировой тренд десятилетия
Юрий Левин , ректор Московской школы управления «Сколково», профессор
Philippe Wojazer / Reuters

Комитет министров Совета Европы утвердил декларацию о рисках при принятии решений с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В документе звучит призыв обеспечить в случае использования соответствующих алгоритмов «выполнение этических норм». Что это значит?

Стремительное развитие и проникновение в повседневную жизнь технологий, связанных с ИИ, и экспоненциальный рост объема данных действительно требуют все более вовлеченного обсуждения связанных с ними этических вопросов. Но в первую очередь важно разобраться, что мы имеем в виду, говоря об ИИ, так как даже среди ученых и разработчиков это понятие до сих пор трактуется весьма широко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных