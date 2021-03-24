Искусственному интеллекту добавят совести

Стремительное развитие и проникновение в повседневную жизнь технологий, связанных с ИИ, и экспоненциальный рост объема данных действительно требуют все более вовлеченного обсуждения связанных с ними этических вопросов. Но в первую очередь важно разобраться, что мы имеем в виду, говоря об ИИ, так как даже среди ученых и разработчиков это понятие до сих пор трактуется весьма широко.