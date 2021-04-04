Экосистемы на пути к олигополии

В то время как «Сбер» шутил про создание собственной парфюмерной линии, Банк России выпустил вполне серьезный доклад «Экосистемы: подход к регулированию». ЦБ, к слову, один из первых в мире финансовых регуляторов, выразивших свое отношение к новому рыночному образованию. О том, что делать с мощными экосистемами, которые охватывают все сферы жизни – от покупки квартиры и ипотечных кредитов до заказа еды и просмотров фильмов, – спорят сейчас во всем мире. С одной стороны, это удобство и технологичность, с другой – колоссальное давление на конкурентную среду, монополизация или в лучшем случае олигополизация многих отраслей.