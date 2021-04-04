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Экосистемы на пути к олигополии

Как их регулировать с пользой для общества и экономики
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

В то время как «Сбер» шутил про создание собственной парфюмерной линии, Банк России выпустил вполне серьезный доклад «Экосистемы: подход к регулированию». ЦБ, к слову, один из первых в мире финансовых регуляторов, выразивших свое отношение к новому рыночному образованию. О том, что делать с мощными экосистемами, которые охватывают все сферы жизни – от покупки квартиры и ипотечных кредитов до заказа еды и просмотров фильмов, – спорят сейчас во всем мире. С одной стороны, это удобство и технологичность, с другой – колоссальное давление на конкурентную среду, монополизация или в лучшем случае олигополизация многих отраслей.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что экосистемы не должны работать «по закрытому принципу, когда лидеры рынка захватывают в свой периметр все больше данных, а данные становятся главным конкурентным преимуществом». Экосистемы уже сейчас знают о клиенте практически все (прощай, частная жизнь), владея цифровым слепком его привычек, предпочтений, истории действий, местоположений, структуры доходов и расходов, а будут знать еще больше. Это ограничивает запуск новых независимых проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных