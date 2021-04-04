Кремль пытается подавить политизацию общества

Кремль пытается подавить политизацию обществаВласть собирается выиграть выборы, поощряя расколы в оппозиции
Уголовные дела против глав региональных избиркомов, обвиняемых в фальсификации выборов, которые в марте были возбуждены СК в Пензенской области и Пермском крае (еще одно аналогичное дело идет в Чувашии), могут вызвать недоумение. Борьбой с фальсификациями обычно занимается оппозиция, а власть смотрит на них сквозь пальцы. Но неожиданная суровая щепетильность следствия имеет под собой вполне рациональную основу.
В год выборов российские власти оказались в непростой ситуации. Рейтинги партии власти достигли многолетних минимумов, экономика колеблется между стагнацией и депрессией, недовольство растет. Однако позволить себе даже относительное электоральное поражение администрация не может. Это прекрасно понимают ее противники в рядах оппозиции.