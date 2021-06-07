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Цифровая экономика: возможности и риски

Почему Россия, не уступающая ведущим странам по многим направлениям цифровизации, не может конвертировать это технологическое преимущество в экономический рост
Александр Широв , директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
Денис Абрамов / Ведомости

Новые технологии, стремительно входящие в нашу повседневную жизнь, обладают одним ключевым качеством: они существенно повышают эффективность деятельности как отдельного человека, так и целых секторов экономики. Рост производительности, который может возникнуть в результате нового технологического рывка человечества, – это новые возможности, но и новые риски, которые с высокой вероятностью существенно повлияют и на параметры развития экономики, и на уровень жизни.

У большинства обывателей понимание цифровых технологий прежде всего связано с рынком потребительских услуг. Мы видим, как стремительно он развивается на наших глазах. Создаются новые экосистемы, которые значительно облегчают нашу жизнь, существенно упрощается диалог гражданина с государством, финансовыми институтами, торговыми организациями. Но смущает тот факт, что внедрение новых и современных технологий пока так и не привело ни к значимым сдвигам в структуре российской экономики, ни к росту уровня жизни населения. В чем же здесь проблема? Почему Россия, не уступающая ведущим странам по многим направлениям цифровизации, не может конвертировать это технологическое преимущество в экономический рост?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных