Цифровая экономика: возможности и риски

У большинства обывателей понимание цифровых технологий прежде всего связано с рынком потребительских услуг. Мы видим, как стремительно он развивается на наших глазах. Создаются новые экосистемы, которые значительно облегчают нашу жизнь, существенно упрощается диалог гражданина с государством, финансовыми институтами, торговыми организациями. Но смущает тот факт, что внедрение новых и современных технологий пока так и не привело ни к значимым сдвигам в структуре российской экономики, ни к росту уровня жизни населения. В чем же здесь проблема? Почему Россия, не уступающая ведущим странам по многим направлениям цифровизации, не может конвертировать это технологическое преимущество в экономический рост?