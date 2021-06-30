Байден собирает «крестовый поход» на Азию

Байден собирает «крестовый поход» на АзиюРоссию тоже позвали: она выходит из обороны и снова обретает статус полноценной державы
В последнее время руководство России предъявило миру несколько основополагающих «трендовых» нарративов, из которых вырисовываются контуры новой внешней политики нашей страны. Последней по времени стала статья главы МИД РФ Сергея Лаврова «О праве, правах и правилах», опубликованная 28 июня. Что просматривается в опубликованных программных текстах?
Прежде чем прямо ответить на этот вопрос, бросим взгляд на общую ситуацию на сцене. Глобальная арена международных отношений напоминает голливудский фильм в жанре постапокалипсиса. Миропорядок (т. е. «глобализация по-американски») рухнул и лежит в руинах. Вокруг самых крупных, некогда монументальных, а ныне полуобвалившихся зданий (вроде ООН, ОБСЕ, ВТО, ВЭФ и др.) толпятся растерянные страны и теплится некое подобие прежней жизни, но все больше по инерции. Самые крупные державы ведут эгоистическую борьбу за односторонние преимущества с целью закрепления защитных рубежей и сдерживания конкурентов.