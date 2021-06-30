Байден собирает «крестовый поход» на Азию

Прежде чем прямо ответить на этот вопрос, бросим взгляд на общую ситуацию на сцене. Глобальная арена международных отношений напоминает голливудский фильм в жанре постапокалипсиса. Миропорядок (т. е. «глобализация по-американски») рухнул и лежит в руинах. Вокруг самых крупных, некогда монументальных, а ныне полуобвалившихся зданий (вроде ООН, ОБСЕ, ВТО, ВЭФ и др.) толпятся растерянные страны и теплится некое подобие прежней жизни, но все больше по инерции. Самые крупные державы ведут эгоистическую борьбу за односторонние преимущества с целью закрепления защитных рубежей и сдерживания конкурентов.