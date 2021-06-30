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Байден собирает «крестовый поход» на Азию

Россию тоже позвали: она выходит из обороны и снова обретает статус полноценной державы
Сергей Станкевич , историк, политолог
Сейчас все зависит от эффективности и результативности «женевского» большого диалога. А уверенности в его успехе пока никакой /Yves Herman / Reuters

В последнее время руководство России предъявило миру несколько основополагающих «трендовых» нарративов, из которых вырисовываются контуры новой внешней политики нашей страны. Последней по времени стала статья главы МИД РФ Сергея Лаврова «О праве, правах и правилах», опубликованная 28 июня. Что просматривается в опубликованных программных текстах?

Прежде чем прямо ответить на этот вопрос, бросим взгляд на общую ситуацию на сцене. Глобальная арена международных отношений напоминает голливудский фильм в жанре постапокалипсиса. Миропорядок (т. е. «глобализация по-американски») рухнул и лежит в руинах. Вокруг самых крупных, некогда монументальных, а ныне полуобвалившихся зданий (вроде ООН, ОБСЕ, ВТО, ВЭФ и др.) толпятся растерянные страны и теплится некое подобие прежней жизни, но все больше по инерции. Самые крупные державы ведут эгоистическую борьбу за односторонние преимущества с целью закрепления защитных рубежей и сдерживания конкурентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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