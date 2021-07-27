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Конец «вакцинной надежды»

Пропаганда «полного уничтожения COVID-19» сменилась обещанием более легкого протекания инфекции у вакцинированных
Глеб Кузнецов , политолог, руководитель экспертного совета ЭИСИ
Как ни удивительно, спасение – в цикличном характере эпидемии /Jon Nazca / Reuters

Новый взлет регистрируемых случаев COVID-19 в странах, где число привитых перевалило за 60%, – а это происходит повсеместно – ставит под сомнение «вакцинную надежду» на прекращение пандемии и заставляет элиты этих стран поменять риторику, связанную с этой надеждой. Но в отличие от прошлых волн пандемии изменение риторики не влечет за собой изменение политики и ужесточения ограничительных мер.

Расчеты на вакцинацию, обещавшую скорое спасение от COVID-19, не спешат оправдываться. Еще в декабре главный инфекционист США Энтони Фаучи утверждал, что если привьется 75–80% населения, то «к концу II квартала следующего года пандемия в том виде, в котором мы ее знаем, станет неопасной». Сейчас, полгода спустя, он активно выступает за возвращение масочного режима для всех, включая привитых. Элиты продолжают лавировать между ковид-лоялистами и ковид-скептиками, все больше склоняясь к тактике «декоративных мер»: заболеваемость заболеваемостью, но и продолжать держать бизнес и границы закрытыми невозможно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных