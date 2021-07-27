Конец «вакцинной надежды»

Расчеты на вакцинацию, обещавшую скорое спасение от COVID-19, не спешат оправдываться. Еще в декабре главный инфекционист США Энтони Фаучи утверждал, что если привьется 75–80% населения, то «к концу II квартала следующего года пандемия в том виде, в котором мы ее знаем, станет неопасной». Сейчас, полгода спустя, он активно выступает за возвращение масочного режима для всех, включая привитых. Элиты продолжают лавировать между ковид-лоялистами и ковид-скептиками, все больше склоняясь к тактике «декоративных мер»: заболеваемость заболеваемостью, но и продолжать держать бизнес и границы закрытыми невозможно.