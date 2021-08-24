Отчего дроны не летают за пиццей?

В фильмах про будущее нам показывают жизнь с роботизированными сервисами: беспилотные такси, роботы-официанты и доставка продуктов из магазина дронами. Местами такое будущее уже наступило: беспилотные такси уже тестируются в нескольких городах России, грузовые беспилотники в ближайшее время начнут курсировать между Москвой и Петербургом. Но вот когда квадрокоптеры заменят курьеров, разносящих еду, мы пока не знаем. Более того, мы пока не знаем, нужен ли нам такой сервис на самом деле.