Отчего дроны не летают за пиццей?Что отделяет нас от широкого внедрения беспилотников в торговлю
В фильмах про будущее нам показывают жизнь с роботизированными сервисами: беспилотные такси, роботы-официанты и доставка продуктов из магазина дронами. Местами такое будущее уже наступило: беспилотные такси уже тестируются в нескольких городах России, грузовые беспилотники в ближайшее время начнут курсировать между Москвой и Петербургом. Но вот когда квадрокоптеры заменят курьеров, разносящих еду, мы пока не знаем. Более того, мы пока не знаем, нужен ли нам такой сервис на самом деле.
Сейчас беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в основном используют для фото- и видеосъемки, мониторинга сельхозугодий, строительных и промышленных объектов, лесов и т. д. Их начинают задействовать для доставки грузов в опасные и труднодоступные места: на военные территории, в шахты, на объекты, которые находятся на воде. Использование дронов в этих случаях исключает угрозу для жизни курьеров, а также ускоряет саму доставку.