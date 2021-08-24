Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Отчего дроны не летают за пиццей?

Что отделяет нас от широкого внедрения беспилотников в торговлю
Ксения Шашкина , руководитель лаборатории беспилотных технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе университета «Иннополис»
Максим Стулов / Ведомости

В фильмах про будущее нам показывают жизнь с роботизированными сервисами: беспилотные такси, роботы-официанты и доставка продуктов из магазина дронами. Местами такое будущее уже наступило: беспилотные такси уже тестируются в нескольких городах России, грузовые беспилотники в ближайшее время начнут курсировать между Москвой и Петербургом. Но вот когда квадрокоптеры заменят курьеров, разносящих еду, мы пока не знаем. Более того, мы пока не знаем, нужен ли нам такой сервис на самом деле.

Сейчас беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в основном используют для фото- и видеосъемки, мониторинга сельхозугодий, строительных и промышленных объектов, лесов и т. д. Их начинают задействовать для доставки грузов в опасные и труднодоступные места: на военные территории, в шахты, на объекты, которые находятся на воде. Использование дронов в этих случаях исключает угрозу для жизни курьеров, а также ускоряет саму доставку.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных