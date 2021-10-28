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Истек ли срок годности капитализма

Сколько заплатила Россия за включение в мировой рынок
Ведомости
Россия не может отгородиться от мировых трендов / Максим Стулов / Ведомости

Критика современной модели капитализма, прозвучавшая на Валдайском форуме из уст Владимира Путина, привлекла большое внимание как редкое для современной политики идеологическое высказывание. Ряд наблюдателей немедленно увидели в ней индикатор «полевения» курса.

После падения железного занавеса прежние идеологии стали казаться ненужными. Бывшие экономики соцлагеря стали называться «переходными», причем их конечный пункт никто особо не определял. В России, например, говорилось о том, что «рыночные реформы» выведут нас к «нормальной экономике». Оказалось, правда, что помимо экономики есть еще и государство, и общество. Подразумевалось, что их будущее «решит рынок» и они как-нибудь встроятся в ту самую «нормальную экономику». Рынок действительно многое «порешил». К концу «переходного» десятилетия западное экспертное сообщество спохватилось и предписало «переходным экономикам» обращать внимание не только на макроэкономическую стабилизацию, но и на институты, имея в виду устройство как общества, так и государства. А в народе за «переходом» прочно закрепилось название «дикого капитализма».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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