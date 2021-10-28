Истек ли срок годности капитализма

После падения железного занавеса прежние идеологии стали казаться ненужными. Бывшие экономики соцлагеря стали называться «переходными», причем их конечный пункт никто особо не определял. В России, например, говорилось о том, что «рыночные реформы» выведут нас к «нормальной экономике». Оказалось, правда, что помимо экономики есть еще и государство, и общество. Подразумевалось, что их будущее «решит рынок» и они как-нибудь встроятся в ту самую «нормальную экономику». Рынок действительно многое «порешил». К концу «переходного» десятилетия западное экспертное сообщество спохватилось и предписало «переходным экономикам» обращать внимание не только на макроэкономическую стабилизацию, но и на институты, имея в виду устройство как общества, так и государства. А в народе за «переходом» прочно закрепилось название «дикого капитализма».