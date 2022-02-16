Воля к геополитической борьбе

Воля к геополитической борьбеУспехом Москвы можно считать начало интеллектуальных поисков Запада роли Украины
Кризис в Европе затянулся. Подводить итоги дипломатических баталий на фоне демонстрации силы пока рано, особенно с учетом наличия обширнейших информационных серых зон, обилия тайных переговоров и массированной дезинформации в западных СМИ.
Западной дипломатии удалось в лучших традициях конструирования собственной реальности перевести конфликт в сюрреализм. Лидеры стран НАТО заявляют о неминуемой войне, европейские послы в Киеве собирают чемоданы, напряженность нарастает.
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