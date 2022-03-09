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Фортуна улыбнулась Ирану

Тегеран получил смягчение санкций, несмотря на то что совсем не изменился
Евгений Трифонов , политолог
Carlos Barria / Reuters

США согласились в самые ближайшие дни снять санкции с ряда иранских организаций и госчиновников, считающихся причастными к терроризму, а также к разработке ракетного и ядерного оружия. По-видимому, ограничения будут сняты даже с такой одиозной структуры, как Корпус стражей исламской революции.

Теперь иностранные государства смогут, не опасаясь американских санкций, сотрудничать с Ираном в области «мирного атома». Впрочем, Вашингтон представляет свое решение не как шаг навстречу Ирану, а как стремление усилить контроль над иранской ядерной отраслью: иностранные государства и компании, работающие в этой сфере с иранцами, по мнению американцев, смогут более эффективно контролировать иранскую ядерную программу и быстро реагировать при малейшей попытке иранцев развернуть ее военную составляющую.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных