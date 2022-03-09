Фортуна улыбнулась Ирану

Фортуна улыбнулась ИрануТегеран получил смягчение санкций, несмотря на то что совсем не изменился
США согласились в самые ближайшие дни снять санкции с ряда иранских организаций и госчиновников, считающихся причастными к терроризму, а также к разработке ракетного и ядерного оружия. По-видимому, ограничения будут сняты даже с такой одиозной структуры, как Корпус стражей исламской революции.
Теперь иностранные государства смогут, не опасаясь американских санкций, сотрудничать с Ираном в области «мирного атома». Впрочем, Вашингтон представляет свое решение не как шаг навстречу Ирану, а как стремление усилить контроль над иранской ядерной отраслью: иностранные государства и компании, работающие в этой сфере с иранцами, по мнению американцев, смогут более эффективно контролировать иранскую ядерную программу и быстро реагировать при малейшей попытке иранцев развернуть ее военную составляющую.