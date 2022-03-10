Промышленная «цифра» в ожидании поддержки

В последние годы IТ-сфера в России, конечно, развивалась: в нашей стране в одной из немногих были созданы поисковики, успешные почтовые сервисы и программы для оптического распознавания символов. Но в большинстве случаев, к сожалению, речь шла об адаптации имеющихся западных программ к российским условиям, а не о серьезных прорывах со стороны собственного высокотехнологичного бизнеса.