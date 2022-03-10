Промышленная «цифра» в ожидании поддержки

Промышленная «цифра» в ожидании поддержкиIТ-отрасль не исчерпывается потребительским сегментом
Вступил в силу указ президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». IТ-компаниям и их сотрудникам предоставляются налоговые преференции, гранты, материальная поддержка работников и т. д. Пожалуй, особое внимание следовало бы уделить поддержке проектов, ориентированных на решение промышленных задач. Особенно в энергетике.
В последние годы IТ-сфера в России, конечно, развивалась: в нашей стране в одной из немногих были созданы поисковики, успешные почтовые сервисы и программы для оптического распознавания символов. Но в большинстве случаев, к сожалению, речь шла об адаптации имеющихся западных программ к российским условиям, а не о серьезных прорывах со стороны собственного высокотехнологичного бизнеса.