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Промышленная «цифра» в ожидании поддержки

IТ-отрасль не исчерпывается потребительским сегментом
Александр Фролов , заместитель гендиректора Института национальной энергетики
Евгений Разумный / Ведомости

Вступил в силу указ президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». IТ-компаниям и их сотрудникам предоставляются налоговые преференции, гранты, материальная поддержка работников и т. д. Пожалуй, особое внимание следовало бы уделить поддержке проектов, ориентированных на решение промышленных задач. Особенно в энергетике.

В последние годы IТ-сфера в России, конечно, развивалась: в нашей стране в одной из немногих были созданы поисковики, успешные почтовые сервисы и программы для оптического распознавания символов. Но в большинстве случаев, к сожалению, речь шла об адаптации имеющихся западных программ к российским условиям, а не о серьезных прорывах со стороны собственного высокотехнологичного бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных