Сила в единстве

Ситуация сложилась непростая. Во-первых, себестоимость перевозок повысилась в 2 раза, тогда как цены на них пока растут крайне медленно. По данным нашего мартовского опроса, 73% перевозчиков отмечают резкое подорожание запчастей, моторных масел и самих грузовиков, которые теперь в дефиците.