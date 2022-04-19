Сила в единстве

Сила в единствеКак транспортной отрасли победить кризис
Запрет грузоперевозок по территории Евросоюза и транзита для российских и белорусских грузовиков, уход с рынка иностранных компаний и разрыв логистических цепочек – все это стало для транспортной отрасли серьезным вызовом.
Ситуация сложилась непростая. Во-первых, себестоимость перевозок повысилась в 2 раза, тогда как цены на них пока растут крайне медленно. По данным нашего мартовского опроса, 73% перевозчиков отмечают резкое подорожание запчастей, моторных масел и самих грузовиков, которые теперь в дефиците.
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