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Что ждет российскую фитнес-индустрию

Тренажеры не пропадут, и популярные тренировочные программы не исчезнут
Николай Прянишников
Сейчас для фитнес-бизнеса очень важна поддержка арендодателей / Евгений Разумный / Ведомости

Спрос на фитнес растет во всем мире. Об этом красноречиво говорят цифры, хотя пандемия, конечно, внесла в это развитие большие коррективы. Согласно годовому отчету IHRSA (Международная фитнес-ассоциация), в 2019 г. во всем мире доход отрасли составил $96,7 млрд, что на $2,7 млрд больше, чем в 2018 г. В России, по оценкам Ассоциации операторов фитнес-индустрии, до марта 2020 г. функционировало более 13 000 фитнес-объектов, индустрия обслуживала примерно 7 млн граждан, а объем выручки составлял 167 млрд руб. По итогам 2020 г. индустрия потеряла 25% игроков и около 40% валовой выручки. В 2021 г. спрос на услуги понемногу восстанавливался.

Очевидно, что сейчас покупательная способность снизится – примерно на 10–20%. Люди перестанут покупать длинные абонементы и дополнительные услуги, заказывать персональные тренировки. Соответственно, начнут сокращать мелкие опции и сами клубы. Получше будет обстоять дело в премиум- и люкс-сегменте, здесь экономить на комфорте клиентов не имеет смысла, но абонементы тоже поднимутся в цене. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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