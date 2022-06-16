Что ждет российскую фитнес-индустрию

Спрос на фитнес растет во всем мире. Об этом красноречиво говорят цифры, хотя пандемия, конечно, внесла в это развитие большие коррективы. Согласно годовому отчету IHRSA (Международная фитнес-ассоциация), в 2019 г. во всем мире доход отрасли составил $96,7 млрд, что на $2,7 млрд больше, чем в 2018 г. В России, по оценкам Ассоциации операторов фитнес-индустрии, до марта 2020 г. функционировало более 13 000 фитнес-объектов, индустрия обслуживала примерно 7 млн граждан, а объем выручки составлял 167 млрд руб. По итогам 2020 г. индустрия потеряла 25% игроков и около 40% валовой выручки. В 2021 г. спрос на услуги понемногу восстанавливался.