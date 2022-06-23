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Импортозамещение не главный вызов для ЖКХ

Основная проблема, с которой нужно бороться, – консервативность отрасли и низкий уровень цифровизации
Илья Сотонин , генеральный директор Doma.ai
Основная проблема, с которой нужно бороться, – консервативность отрасли и низкий уровень цифровизации / Андрей Гордеев / Ведомости

Вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, – тема остросоциальная. Дома не молодеют, управляющие компании не всегда эффективно реагируют на запросы жителей, жалобы копятся, а тарифы растут. Это лишь верхушка айсберга, которую видят жители, забывая, что сфера ЖКХ такой же бизнес, как и все остальные.

Не так давно Минстрой опубликовал стратегию по развитию строительной отрасли и ЖКХ до 2030 г. и прогнозы до 2035 г. Документ предполагает ряд шагов, нацеленных на то, чтобы сделать отрасль ЖКХ более понятной и современной, привлечь на рынок новых игроков и показать, что это настоящий бизнес.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных