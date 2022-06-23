Импортозамещение не главный вызов для ЖКХ

Импортозамещение не главный вызов для ЖКХОсновная проблема, с которой нужно бороться, – консервативность отрасли и низкий уровень цифровизации
Вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, – тема остросоциальная. Дома не молодеют, управляющие компании не всегда эффективно реагируют на запросы жителей, жалобы копятся, а тарифы растут. Это лишь верхушка айсберга, которую видят жители, забывая, что сфера ЖКХ такой же бизнес, как и все остальные.
Не так давно Минстрой опубликовал стратегию по развитию строительной отрасли и ЖКХ до 2030 г. и прогнозы до 2035 г. Документ предполагает ряд шагов, нацеленных на то, чтобы сделать отрасль ЖКХ более понятной и современной, привлечь на рынок новых игроков и показать, что это настоящий бизнес.
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