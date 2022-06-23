Импортозамещение не главный вызов для ЖКХ

Не так давно Минстрой опубликовал стратегию по развитию строительной отрасли и ЖКХ до 2030 г. и прогнозы до 2035 г. Документ предполагает ряд шагов, нацеленных на то, чтобы сделать отрасль ЖКХ более понятной и современной, привлечь на рынок новых игроков и показать, что это настоящий бизнес.