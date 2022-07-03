Дистанционное образование находит точки роста

Отечественный рынок образовательных услуг невелик по сравнению с мировой индустрией. Наши образовательные площадки конкурируют всего за 1–2% взрослых россиян – это около 1 млн человек. Сейчас российский рынок перешел в стадию временного спада. Игроки рынка говорят, что основные продажи сейчас повторные и падение отмечено даже в самом растущем направлении – обучении IT-профессиям. В b2b-сегменте тоже сложилась достаточно сложная картина. Но, кажется, есть и точки роста.