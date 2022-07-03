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Дистанционное образование находит точки роста

Как сфера EdTech адаптируется к новой реальности
Александр Купцов , сооснователь и управляющий партнер Pulsar Production
Brian J. Matis

По данным аналитической компании HolonIQ, глобальный рынок EdTech достигнет $10 трлн к 2030 г. Идеальные условия для быстрого скачка этой индустрии создала пандемия.

Отечественный рынок образовательных услуг невелик по сравнению с мировой индустрией. Наши образовательные площадки конкурируют всего за 1–2% взрослых россиян – это около 1 млн человек. Сейчас российский рынок перешел в стадию временного спада. Игроки рынка говорят, что основные продажи сейчас повторные и падение отмечено даже в самом растущем направлении – обучении IT-профессиям. В b2b-сегменте тоже сложилась достаточно сложная картина. Но, кажется, есть и точки роста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных