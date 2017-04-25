Последний ленинский путь

Когда мы в конце 1980-х только начинали свои опросы, мы попросили наших респондентов назвать «самых выдающихся людей всех времен и народов». Была специально использована формулировка из еще не столь далеких тогда сталинских лет, мы хотели узнать, много ли сохранилось поклонников Сталина. Оказалось – немного. Главным символом советской жизни к 1989 г. был Ленин – его назвали 72%. Вторым шел Маркс, за ним Петр I, Пушкин, Энгельс, Ломоносов; Сталин был восьмым (12%).

В 1994 г. мы провели повторный замер и обнаружили, что Маркс и Энгельс почти совсем лишись общественного внимания, а Ленин растерял половину своих сторонников: его назвали только 34%. Это казалось логичным. Шли грандиозные перемены девяностых, люди искали новые символические опоры, и на первое место вышла фигура императора-модернизатора Петра I как антитеза Ленину (41%). Правда, неожиданным казался почти двукратный рост упоминаний Сталина (20%).

Еще через пять лет (в канун прихода Путина, как потом выяснилось) главные места продолжали занимать Петр, Ленин и Пушкин. Однако доля назвавших Сталина снова выросла, теперь в полтора с лишним раза (35%). К третьему замеру (2003 г.) Петр и Ленин делили первое место (по 43%), Сталин теперь стоял рядом с ними (40%, Пушкин – 39%). Но в число «наиболее выдающихся людей всех времен и народов» 21% россиян решили внести уже третий год как правящего Россией Путина. Еще через пять лет (2008 г.) на первое место вышел Пушкин (как символ национального согласия), а вторым был Петр. Сталин (43%) обошел Ленина (40%) и встал вплотную за императором. В списке 2012 г. Сталин был уже № 1, Ленин с Петром делили второе-третье места. К нынешнему году первенство Сталина упрочилось, а Ленин пропустил вперед не только его, но и Путина (и Пушкина). Можно сказать, что Сталин и Путин, до известной степени сблизившиеся в массовом сознании, заменили россиянам Ленина. По крайней мере суммарный счет поданных за них голосов (72%) именно таков, каков был у Ленина в 1989 г.

Для кого Ленин остается важной символической величиной? «Целиком положительную» роль в истории нашей страны ему приписывают почти четверть россиян старшего поколения и незначительное число молодых. С не очень определенной формулировкой, гласящей, что он сыграл «скорее положительную роль», согласна почти половина тех, кому 55 лет и более, и около трети молодых. При конкретизации этой роли наиболее часто выбираемый старшими ответ: «Ленин вывел нашу страну на путь прогресса и справедливости». Среди молодых это мнение разделяют вдвое реже. Они чаще всего поддерживают формулу: «Память о Ленине сохранится в истории, но никто уже не пойдет по его пути». Похоже, что главной для них является вторая часть этой формулы. И среди молодых, и среди пожилых главным ответом на вопрос «как будут вспоминать о Ленине через 50 лет?» были не клише «как о вожде», или «как о великом мыслителе», или «как об основателе советского государства», но твердый вердикт: «никто, кроме историков, не будет о нем вспоминать».

Автор – руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»