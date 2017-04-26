Глобус России

За последние несколько дней Владимир Путин так расставил акценты в своей деятельности, что казалось: началась предвыборная кампания. Или, как минимум, выяснилось, что важнее всего: история, география, законотворчество. Сначала в Кремле прошло заседание орг­комитета «Победа» (славная история как основа легитимации политического режима; борьба с фальсификациями истории как второй фронт обороны осажденной крепости). Затем – в Санкт-Петербурге – два знаковых мероприятия: заседание попечительского совета Российского географического общества (РГО) и встреча с членами Совета законодателей. Попутно, в ходе просмотра фильма о подводной арктической жизни, где один моллюск, морской ангел, поедал другого, морского черта («добро съедает зло»), президент обозначил свой исторический функционал – миссию защиты: «То, чем я занимаюсь... Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел. Оглядываться по сторонам».

Лично мне немедленно вспомнился арктический червь из «Смиллы и ее чувства снега» Питера Хега, но это все-таки немного другая история. Хотя арктический миф крайне важен для самоидентификации российской элиты, распространяющей географию России до Северного полюса (хребет Ломоносова как продолжение Сибирской платформы). В покорении Арктики соединяются история с географией, не говоря уже о том, что с Земли Франца-Иосифа один из «двух капитанов» – действующий премьер – вернулся в столицу ободренный президентом до такой степени, что предложил одному министру ставить будильник себе в разные места.

География невероятно важна для руководства страны. Она ложится в основу патриотического воспитания. Как сказал президент, «наряду с историей отечества (не мировой. – А. К.), русским языком, литературой география служит основой формирования патриотических ценностей, культуры, национальной идентичности и самосознания». Вероятно, по этой причине в заседании РГО участвовал цвет российского крупного бизнеса – от Геннадия Тимченко и Сергея Собянина до Александра Дюкова и Владимира Евтушенкова, а медалью Географического общества заочно был награжден Алишер Усманов. Главным же географом и вовсе является министр обороны.

Здесь считывается множество семантических сигналов: патриотически настроенный бизнес финансово обеспечит расширение географии, а ее границы защитит армия. В то же самое время предмет начнут интенсивнее преподавать в школе, но лишь для того, чтобы учащиеся не перепутали Гранд-Каньон с Баргузинским заповедником и сумели на контурной карте заштриховать полуостров Крым правильным цветом.

В этой страсти к географии, военизированной и хорошо профинансированной, читается старый имперский дух, импульс внутренней колонизации, в которой географические открытия и «покорение» земель – одно и то же.

Страна с трудом пробирается через символический частокол 100-летия революции, чтобы к 2020 г. добраться до гораздо более внятного события – 200-летия открытия Антарктиды. Знание «правильных» версий истории и географии позволит понять, что еще на глобусе «наше». Проблема только в том, что это мышление в лучшем случае середины XX в.

Автор – директор программы Московского центра Карнеги