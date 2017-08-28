Спасибо Тома Пикетти
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Экономист Тома Пикетти из Парижской школы экономики, прославившийся на весь мир недавней книгой «Капитал в XXI веке», написал статью об имущественном неравенстве в России. Вместе со своими соавторами, Филиппом Новокметом из того же вуза и Габриэлем Зукманом из Беркли, он использует все мыслимые систематические данные – национальные счета, результаты опросов о состоянии доходов и имущества, налоговые данные, чтобы оценить имущественное расслоение и его эволюцию в последние 30 лет и в итоге поставить в исторический и международный контекст. Это первая работа экономистов о российском неравенстве, использующая современные методы работы с данными.
Часть результатов вполне ожидаема: то, что 1% россиян получает примерно 20–25% национального дохода, было известно и из более грубых, опирающихся только на данные о владении крупными предприятиями оценок. Другие результаты скорее неожиданны: по оценке Пикетти и его соавторов, зарубежные активы россиян примерно равны по размеру всем финансовым активам, которые находятся внутри страны и в 3 раза превосходят международные резервы. (Чтобы получить эту оценку, нужно сопоставлять налоговые и имущественные данные с макроэкономическими данными – например, «оттоком капитала».)
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