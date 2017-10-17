Статья опубликована в № 4430 от 17.10.2017 под заголовком: Конъюнктура: В президенты по конкурсу

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Все уже посмотрели кадры с тренинга новой элиты – там, где будущие губернаторы прыгают со скалы. Дело этим не ограничивается. Министр экономического развития Максим Орешкин публично обратился с предложением к желающим работать в его ведомстве присылать резюме на его личную страницу в социальной сети, получил уже в первые дни тысячу резюме, обещал все изучить и принять лучших на работу. Новый глава Удмуртии ведет набор в местные органы власти, подвергая соискателей почерковедческой экспертизе.

Скоро в ход пойдут детекторы лжи. Или шахматные партии на собеседовании. Власть всеми силами пытается показать принципиальную новизну своей кадровой политики, где сочетается необычность форм рекрутинга с открытостью для всех желающих. В эту же строку и главный кадровый хит – объявленный администрацией президента конкурс «Лидеры России». Оставь заявку на сайте, и появится шанс стать начальником. Шутка ли – 18 000 заявок в первый день работы сайта.