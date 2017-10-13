Чем конкурс управленцев отличается от шоу «Голос»
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Новый кадровый конкурс, с помощью которого администрация президента намерена выявить и поддержать перспективных руководителей-лидеров, выглядит очень медийным. Полуфиналы, финал, наставники с громкими именами из числа высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров, которые будут выбирать себе несколько победителей и помогать им набрать компетенции, – почти как в шоу «Голос». Очевидно, впрочем, что громкий красивый проект не создаст новой системы подготовки управленческих кадров, сколько ни называй его «окном в завтрашнюю элиту» и «вертикальным лифтом с господдержкой».
Для системы воспроизводства кадров нужны массовые сетевые структуры – обычно эту роль выполняют партии, которые в современных российских условиях к такой роли не готовы. В СССР претендент проходил через несколько этажей партийно-хозяйственной номенклатуры. На Западе управленческий талант проявляется работой в партийных или муниципальных бюрократических структурах в условиях реальной конкуренции, которая дает плоды во время регулярных выборов.
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