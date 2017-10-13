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Павел Аптекарь|Владимир Рувинский
От редакции
Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: От редакции: Шоу без голоса

Чем конкурс управленцев отличается от шоу «Голос»

Для воспроизводства кадров нужны массовые сетевые структуры, а не медийные проекты

Новый кадровый конкурс, с помощью которого администрация президента намерена выявить и поддержать перспективных руководителей-лидеров, выглядит очень медийным. Полуфиналы, финал, наставники с громкими именами из числа высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров, которые будут выбирать себе несколько победителей и помогать им набрать компетенции, – почти как в шоу «Голос». Очевидно, впрочем, что громкий красивый проект не создаст новой системы подготовки управленческих кадров, сколько ни называй его «окном в завтрашнюю элиту» и «вертикальным лифтом с господдержкой».

Для системы воспроизводства кадров нужны массовые сетевые структуры – обычно эту роль выполняют партии, которые в современных российских условиях к такой роли не готовы. В СССР претендент проходил через несколько этажей партийно-хозяйственной номенклатуры. На Западе управленческий талант проявляется работой в партийных или муниципальных бюрократических структурах в условиях реальной конкуренции, которая дает плоды во время регулярных выборов.

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