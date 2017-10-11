Кремль объявил о поиске «управленческой элиты завтрашнего дня»

По словам первого замруководителя администрации Сергея Кириенко, все участники проекта попадают в пул кадрового резерва Михаил Метцель / ТАСС

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил в среду о планах администрации президента провести масштабный кадровый конкурс. По его словам, целью отбора станет «выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны», которые уже обладают управленческими компетенциями.

Конкурс пройдет с октября по февраль 2018 г. С 24 ноября пройдут региональные полуфиналы в восьми федеральных округах, в феврале состоится финал для 100 лучших участников в Москве. Заявку через сайт http://лидерыроссии.рф/ можно подать до 6 ноября.

Принять участие в конкурсе сможет любой россиянин не старше 50 лет, обладающий опытом управленческой деятельности. При этом у кандидата должно быть не менее 5 лет опыта на руководящей должности. Для участников младше 35 лет будут действовать облегченные условия.

Победители конкурса пройдут обучение в Высшей школе государственного управления РАНХиГС по той же программе, что и назначенные недавно губернаторы. Недавно РБК опубликовал видео прыжков потенциальных губернаторов и управленцев со скалы в рамках этой программы.

За участниками конкурса также будут следить крупнейшие компании России, руководители которых станут наставниками победителей конкурса. Первые 300 человек получат образовательный грант на 1 млн руб., они смогут потратить эти деньги на обучение в любом российском вузе (размер гранта определялся примерной стоимостью MBA). Из числа победителей также будут отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва.

По словам Кириенко, все участники проекта попадают в пул кадрового резерва.

Победители получат в качестве наставников высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров. Среди них Герман Греф, Анатолий Артамонов, Андрей Костин, Антон Вайно, Антон Алиханов, Павел Крашенниников, Сергей Лавров, Игорь Шувалов, сам Сергей Кириенко, Сергей Шойгу, Антон Силуанов, Константин Эрнст, Евгений Касперский, Алексей Дюмин, Алексей Кудрин и др.

По словам Кириенко, наставники будут выбирать по несколько победителей, чтобы помочь им быстрее набрать управленческие компетенции. Оценивать участников будет экспертный совет из профессоров и директоров различных направлений Сбербанка, РАНХиГС, МГУ.

По словам Кириенко, этот конкурс станет «открытым окном в завтрашнюю управленческую элиту дня». «Это вертикальный лифт с открытой государственной поддержкой», - подчеркнул чиновник. Конкурс будет ежегодным.

В Кремле не в первый раз увлекаются идей создать кадровый резерв. Еще в 2009 г. при президенте Дмитрии Медведеве была составлена «первая сотня» резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента. По словам директора департамента стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, в этом списке были люди, которые потом пошли наверх, но в целом этот эксперимент себя не оправдал, поскольку в конечном счете пребывание в резерве не было обязательным условием при рассмотрении кадровых решений.

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