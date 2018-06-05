Газовый мост между социализмом и капитализмом

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Владимир Путин не случайно лично поехал в Вену отмечать 50-летие подписания первого газового контракта с западноевропейской страной. Значение и этого договора, и в целом энергетического партнерства между Россией и Европой действительно огромно. А история 1968 г. очень современна. Сегодня ведь тоже ряд европейцев видят в России не коммерческого партнера, а опасного идеологического противника, заключать с которым долгосрочные контракты очень опасно.

Почему же Австрия тогда не испугалась страшного Советского Союза, открыв дорогу в Западную Европу газу от своего вроде бы идеологического врага? Причин несколько. Прежде всего, это экономика. Европе нужны были новые объемы газа, они рассматривали разные варианты, включая иранский. Но предложение Советов было весьма выгодным, тем более что СССР готов был брать на Западе деньги в кредит, а также покупать трубы и оборудование (эта схема была реализована и в дальнейших контрактах с Западной Европой).