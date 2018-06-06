Зачем «Единой России» праймериз для миллионов

Статья опубликована в № 4582 от 06.06.2018 под заголовком: Праймериз для миллионов

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В минувшие выходные в нескольких регионах России прошли открытые праймериз «Единой России», по итогам которых партия должна определиться с кандидатами на осенних выборах. Если верить организаторам, то в 28 регионах страны в них приняли участие 2,8 млн избирателей.

Сложно поверить, что в свой законный выходной день миллионы людей приняли участие в этом мероприятии исключительно в силу глубокой вовлеченности в партийную жизнь «Единой России». Скорее процент принявших участие в праймериз избирателей можно трактовать как показатель уровня контроля местных элит за населением на своих территориях. Контроль в данном случае надо понимать вполне предметно – как способность мобилизовать людей для участия в очередном политическом мероприятии. Поэтому итоговые цифры вполне впечатляющие: даже заявленное число участников гарантирует «Единой России» сохранение большинства во всех местных органах власти – если этих же людей привести на участки во время запланированных осенью выборов.