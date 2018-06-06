Мнения / Аналитика / Политический дневник
Статья опубликована в № 4582 от 06.06.2018 под заголовком: Праймериз для миллионов

Зачем «Единой России» праймериз для миллионов

Открытые праймериз – способ не столько отобрать кандидатов на выборы, сколько провести проверку мобилизации избирателей
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Федор Крашенинников

В минувшие выходные в нескольких регионах России прошли открытые праймериз «Единой России», по итогам которых партия должна определиться с кандидатами на осенних выборах. Если верить организаторам, то в 28 регионах страны в них приняли участие 2,8 млн избирателей.

Сложно поверить, что в свой законный выходной день миллионы людей приняли участие в этом мероприятии исключительно в силу глубокой вовлеченности в партийную жизнь «Единой России». Скорее процент принявших участие в праймериз избирателей можно трактовать как показатель уровня контроля местных элит за населением на своих территориях. Контроль в данном случае надо понимать вполне предметно – как способность мобилизовать людей для участия в очередном политическом мероприятии. Поэтому итоговые цифры вполне впечатляющие: даже заявленное число участников гарантирует «Единой России» сохранение большинства во всех местных органах власти – если этих же людей привести на участки во время запланированных осенью выборов.

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Комментарии  ()
Сибирский фермер
05:14 06.06.2018
Прокурору Новосибирской области. 632371 Новосибирская область Куйбышевский район, аул Бергуль, ул. Тукая 1 кв. 14. тел: 380-60-93. Бакшаев А.А. Заявление о совершении административного правонарушения. Уважаемый старший советник юстиции, я был свидетелем как 22 мая 2016г. по адресу г. Новосибирск ул. Тимирязева, 81а, в помещении школы № 172, на избирательном участке № 1551 проводилось незаконное публичное политическое мероприятие «открытое предварительное голосование по выбору кандидатов в Государственную Думу 7 созыва». Подобные публичные мероприятия были организованны членами политической партии «Единая Россия»: Ильенко Владимиром Павловичем, Телятниковым Эдуардом Николаевичем Александровым Алексеем Алексеевичем, Есиповой Татьяной Павловной, Байльдиновым Ергали Темуржановичем, Большовым Михаилом Николаевичем, Жуковым Александром Дмитриевичем, Капишниковым Сергеем Анатольевичем, Мишненко Иваном Олеговичем, Роженцевым Евгением Васильевичем, Селивановым Кириллом Сергеевичем, Буковининым Павлом Витальевичем, Дарвешян Азизом Мамоевичем, Дорофеевым Сергеев Борисовичем, Калиниченко Андреем Владимировичем, Кашиным Максимом Михайловичем, Субботиным Сергеем Николаевичем, Максимовым Дмитрием Николаевичем, Колыхановым Максимом Игорьевичем, Мануйловой Ириной Викторовной, Лихачёвым Сергеем Юрьевичем, на территории Новосибирской области в 404 местах. Агитационные материалы с именами указанных выше организаторов находились в данном месте и по своему характеру содержали призыв к созданию для данных лиц преференций и доминирующего положения перед остальными членами парии и гражданами Российской Федерации в качестве кандидатов от политической партии «Единая Россия» на выборах депутатов в Государственную Думу 7 созыва, которые еще в соответствии с законом не назначены. Что нарушает ст. 19 п. 2. «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности». Прошу Вас проверить законность проведения публичного мероприятия «открытое предварительное голосование по выбору кандидатов в Государственную Думу 7 созыва», организованного указанными членами партии «Единая Россия» в случае нарушения ими и другим установленными в ходе проверки физическими, должностными, юридическими лицами закона, привлечь данных лиц к ответственности в соответствии со ст. 20.2 КоАП РФ. В ходе проверки прошу установить и проверить, и опросить указанных лиц по следующим фактам: 1. Обращались ли в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" указанные граждане в администрацию Центрального округа, мэрию г. Новосибирска или администрацию Новосибирской области с уведомлением о проведении публичного мероприятия? 2. Выдавалось ли указанным гражданам в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в администрации Центрального округа, мэрии г. Новосибирска или администрацией Новосибирской области документальное подтверждение о получение уведомления о проведении публичного мероприятия? Назначался ли в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления? 3. Назначался ли в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" уполномоченный представитель органа внутренних дел? 4. Почему органы полиции не приняли мер к проверке законности проведения публичного мероприятия и не прекратили его проведение? 5. На какие средства в соответствии со ст. 11Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" организованно материально-техническое и организационное обеспечение проведения публичного мероприятия. Законно ли происхождение средств, на которые проводилось незаконное публичное политическое мероприятие «открытое предварительное голосование по выбору кандидатов в Государственную Думу 7 созыва». Имеются ли в происхождении данных средств признаки коррупции? 6. На каком основании указанные граждане как организаторы и другие участники незаконного публичного политического мероприятия; «открытое предварительное голосование по выбору кандидатов в Государственную Думу 7 созыва», использовали при проведении публичного мероприятия персональные данные граждан, допустили их разглашение и передачу третьим лицам? Чем нарушили Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015). В частности, ст. 24 Конституции РФ, и требования ст. 6 п.9 и ст. 15 ФЗ «О персональных данных» Политическая партия «Едина Россия» должна был получить персональные данные граждан, предварительно, заручившись их согласием и доказательством того, что такое согласие получено. Исходя из информации, содержащейся в средствах массовой информации. Следует, что: «Явка на праймериз «Единой России» была 7,9% от общего числа избирателей в Новосибирской области. Завершающий этап праймериз проходил на 404 участках с 8.00 до 20.00 воскресенья, 22 мая 2016г». https://news.mail.ru/politics/25864699/?frommail=1, и на официальном сайте партии «Единая Россия»: http://novosibirsk.er.ru/news/2016/5/22/v-novosibirskoj-oblasti-yavka-izbiratelej-na-1800-sostavila-67 В связи с этим прошу выяснить какое общее количество граждан учувствовало в незаконном публичном мероприятии. 7. Так же довожу до сведения прокурора, что до этого эти же лица уже проводили публичное мероприятие политического характера, которое называлось «Дебаты», что так же нарушает Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" прошу проверить по тем же вопросам политическое публичное мероприятие «Дебаты» Выяснив круг соучастников и организаторов данных несанкционированных публичных мероприятий, неоднократно нарушающих ст. 20.2 КоАП РФ и привлечь их к ответственности. Информация о данном публичном мероприятии содержится на сайте политической партии «Единая Россия». http://novosibirsk.er.ru/photo/2016/4/4/v-novosibirske-startovali-debaty-er «В Новосибирске стартовали дебаты «ЕР» 8. Незаконные публичные мероприятия проводились в местах, используемых во время проведения выборов в качестве избирательных участков в муниципальных общеобразовательных учреждениях (школах) па факту использования данных муниципальных помещений прошу провести проверку и установить: На каком основании перечисленным лицам были предоставлены в пользование муниципальные общеобразовательные учреждения для проведения незаконного публичного мероприятия. Соблюдалось ли должностными лицами при выделении муниципального имущества законодательство Российской Федерации, Новосибирской области и города Новосибирска. В случае установления незаконности завладения муниципальным имуществом и нарушения должностными лицами порядка выделения муниципального имущества в пользование, виновных лиц прошу привлечь к ответственности. Приложения: Образец печатных агитационных материалов с фамилиями Каличенко А., Жуковым А. 19 июля 2016г. Бакшаев А.А. Или я не прав? Ответ прокурора был такой; что я вправе обжаловать действия должностного лица в суд. Какого только должностного лица я таки не понял. И почему политические конкуренты всё это терпят?
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