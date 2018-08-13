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Статья опубликована в № 4629 от 13.08.2018 под заголовком: Минтранс на правильном пути

Как решить проблему овербукинга

Запрещать овербукинг авиабилетов нельзя, его нужно грамотно регулировать
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Максим Буев

Собрался я как-то в Лондон. Лететь должен был эконом-классом с пересадкой во Франкфурте. Когда пришел в аэропорт, оказалось, что рейс перепродан – пассажиров было больше, чем мест. Назревал скандал. Авиакомпания, однако, действовала очень деловито. Мне предложили отказаться от полета за ваучер в 200 евро и место в бизнес-классе на рейсе через Мюнхен, вылетавшем на два часа позже. Я согласился. В итоге оказалось, что рейс из Баварии прилетал в Лондон на пять минут раньше рейса, на котором я должен был прибыть из Франкфурта: пересадка в Мюнхене была короче.

Хитрая перестановка оставила всех в выигрыше. Авиакомпания продала больше билетов на популярный рейс, чем было мест. Пассажир долетел до места назначения с повышенным комфортом и раньше, чем планировал, да еще и с компенсацией трат в duty free. Прекрасный пример, иллюстрирующий, как овербукинг, или сверхлимитная продажа билетов, помогает повысить благосостояние на рынке.

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