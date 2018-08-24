Концентрация вместо роста

В приоритетах у Владимира Путина — не экономический рост, а отношения с внешним миром, врагами и кредиторами

Экономическая картина жизни в России не обещает перемен. Опубликованный на днях прогноз говорит нам, что никто из опрошенных экономистов не ждет роста более 2% в год вплоть до следующего выборного года, 2024-го. То есть к девяти годам застоя, перемежавшегося спадами, добавится еще шесть.

Несмотря на записанный в плане на «шестилетку» (в майском указе) рост, ждать его не стоит. Судя по его политике, Владимир Путин не верит в рост как экономическую задачу и уж точно не верит в рост любой ценой. Рост для него точно не приоритет. Приоритет – отношения России с внешним миром, с врагами, партнерами и кредиторами. Отношение резервов к долговым выплатам для Кремля гораздо важнее, чем темпы роста экономики.

Цели внутреннего развития последовательно оказываются на втором плане, позади больших внешних задач. И даже то новое, что создается в экономике, создается в основном государственными проектами. В 2017 г. Крымский мост, газопровод «Сила Сибири» и стройки, приуроченные к чемпионату мира по футболу обеспечили весь прирост инвестиций.

Можно сказать, что политическая задача власти в том, чтобы все были уверены, что никаких перемен не происходит. Даже критические выступления, сравнивающие нынешнее положение в России с застоем 1970-х – 1980-х гг., работают на эту программу. Перемен нет, зато и кризисов и неприятностей нет. Этой установке помогает и тщательно поддерживаемый миф о позднем СССР как о блаженном золотом веке.

Но перемены на самом деле происходят. Госдума работает в лихорадочном темпе. Только что повышен НДС. На осень оставлено окончательное решение проблемы пенсий, но ясно, что повышение пенсионного возраста состоится и эта перемена коснется миллионов людей.

Продолжаются внешнеполитические проекты, которые вызывают введение экономических санкций со стороны США и Европы. Огромные суммы идут на поддержку страдающих от санкций компаний, в том числе олигархических. Продолжается процесс концентрации ресурсов в государственных компаниях. Усиливается концентрация ресурсов и людей в Москве.

Москву вообще можно считать центральной точкой кремлевской политики. Ценой резкого, почти в 2 раза, роста расходов бюджета в Москве усовершенствована инфраструктура, радикально улучшена городская среда и осовременен внешний облик города. В последние несколько лет скорость перераспределения ресурсов страны в пользу столицы значительно увеличилась. У стагнирующей и пустеющей страны теперь есть динамичная и красивая столица. Михаил Комин в статье «Столичная ловушка» напоминает, что авторитарные режимы Латинской Америки в прошлом прибегали к той же стратегии покупки лояльности городских слоев и получали в итоге мощные демократические движения.

Трудно сейчас сказать, к каким именно результатам приведет политика сверхконцентрации ресурсов в российском случае. Но мы переживаем не застой, а наблюдаем бешено вращающуюся воронку, которая – на фоне отсутствия роста – концентрирует экономику в государстве, а людей и ресурсы – в столице.