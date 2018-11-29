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Статья опубликована в № 4706 от 29.11.2018 под заголовком: Нет дела до церковного раскола

Нет дела до церковного раскола

Секулярное российское общество осталось равнодушным к разрыву Москвы с Константинополем
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Элла Панеях

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал данные опроса об отношении жителей России к решению Русской православной церкви (РПЦ) разорвать отношения с Константинополем. Из данных следует, что, если авторы этого решения надеялись порадовать публику очередным эпизодом конфронтации с «заграницей», то план потерпел полную неудачу. Только 1% от всего населения испытал по этому поводу радость, что намного ниже статистической погрешности, и еще 16% – огорчение. Прочие либо ничего не знали, либо не испытали никаких эмоций. Хоть и без радости, но решение РПЦ называют правильным 23% населения, неправильным – 17%; остальные, опять же, не знают или им все равно. Таким образом, можно предположить, что решение не обрадовало практически никого из сторонников раскола, зато огорчило его противников, оставив большинство равнодушным. Для тех, кто называет себя православными – а это 63% респондентов, – цифры лишь чуть выше: 2% – 1 из 50 – обрадовались, 21% – приблизительно каждый пятый – расстроился; 28% одобрили и 20% осудили. Одобряют, как видим, с равнодушием, осуждают, осмелимся предположить (хотя данные, позволяющие прямо соотнести первое со вторым, фонд не публикует), с чувством. Похоже, что это вообще тенденция последнего времени: снова, как в 2011–2012 гг., поддержка решений власти выглядит теплохладной, а протест и недовольство – эмоционально нагруженными. Даже то, что речь идет о коллизии, связанной с российско-украинским конфликтом – главным пропагандистским козырем властей, – не разогрело особенно настроений публики. Большинству все равно или просто неинтересно.

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