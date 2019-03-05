За женщин, за экономический рост

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В преддверии Международного женского дня традиционно обостряется обсуждение проблем, связанных с гендерным неравенством. Несмотря на то что в России этот вопрос с каждым годом поднимается все активнее, особого прогресса не наблюдается. В международных рейтингах наша страна по-прежнему остается крепким середняком – существенно лучше арабских стран, но не в пример хуже, чем в большинстве стран Западной Европы. При этом основные проблемы России связаны с дискриминацией женщин на рынке труда и наличием «стеклянного потолка» – об этом говорит низкая доля среди руководителей высокого уровня как в бизнесе, так и в государственном управлении.

Во многом отсутствие прогресса в снижении дискриминации женщин связано с тем, что даже те, кто видит это как проблему (а это уже далеко не все население страны), формулируют ее прежде всего в терминах несправедливости. Это приводит к тому, что уравнивание позиций женщин и мужчин становится вопросом «публичного блага». Кажется, что отдельная фирма или организация должна чем-то жертвовать во имя общего блага. В такой ситуации, даже если руководители этой фирмы или организации сами отрицательно относятся к дискриминации и хотят добиться справедливости в стране, у них возникает «проблема зайца» – очень хочется, чтобы общая справедливость достигалась за счет других фирм и организаций, а не за счет моей.