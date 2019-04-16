Статья опубликована в № 4797 от 17.04.2019 под заголовком: Непопулярный и непотопляемый
Почему Дмитрий Медведев не нервничает перед походом в Госдуму
Рейтинг недоверия премьеру вырос до рекордного уровня, но его слабость — это и его сила
Федор Крашенинников
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Накануне отчета правительства перед Госдумой были опубликованы очередные данные ВЦИОМа, и, судя по ним, в апреле Дмитрий Медведев возглавил рейтинг недоверия политикам, немного обогнав даже одиозного Владимира Жириновского.
По сообщениям ВЦИОМа, доверяют председателю правительства 8,9% опрошенных, а не доверяют – 22,4%. Кроме того, 46,9% не одобряют деятельность председателя правительства. Впрочем, как именно вся эта цифирь соотносится между собой и с реальностью – вопрос диалектический.
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