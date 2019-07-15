Статья опубликована в № 4855 от 16.07.2019 под заголовком: Еще молодые, уже пессимисты
Еще молодые, уже пессимисты
Алексей Левинсон
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Прошел почти год с тех пор, как был принят закон о повышении пенсионного возраста. Мы много писали о том, какое воздействие на общественные настроения оказал этот закон и отношение к нему президента Владимира Путина. Именно этот эффект послужил финалом долгому периоду так называемой крымской эйфории. А эйфория, всеобщая радость, была примечательна тем, что публика не только одобрила акцию по присоединению Крыма, но от радости распространила свое одобрение на другие общественные явления и институты.
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