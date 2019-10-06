Стабильность против «совершенства»

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Промелькнуло среди будничных новостей сообщение о том, что Центризбирком готовит очередные предложения по изменению избирательного законодательства. Казалось бы, это разумно – прошли выборы, что-то было не так, значит, нужно вносить изменения. На самом деле эта логика порочная – стабильность избирательного законодательства гораздо важнее, чем его «совершенство». Совершенных избирательных механизмов не существует – это легко увидеть из того, что выборы по всему миру проводятся самыми разными способами. И так же хорошо видно, какую роль играет стабильность: те системы, которые существуют десятилетиями, хорошо обеспечивают регулярную смену президентов и депутатов. В данном случае «внесение предложений» – это просто спецоперация по маскировке эпического провала выборов в Москве и Петербурге. Провала, который произошел не из-за нечеткости или неэффективности законодательства, а из-за некомпетентности или коррумпированности людей, которые отвечали за их проведение, – прежде всего председателя ЦИК Эллы Памфиловой, членов ЦИК и нижестоящих избиркомов.

Вопрос «почему выборы проведены плохо?» – сложный, и ответить на него по косвенным признакам трудно. В 2011 г., после того как на выборах в Госдуму были выявлены и статистически документированы масштабные фальсификации (например, в Москве «Единой России» была прибавлена почти четверть голосов), начался спор. ЦИК под руководством Владимира Чурова не заметил этих нарушений из-за статистической безграмотности (т. е. профессиональной непригодности) или из-за коррумпированности (т. е. из-за желания поменять результаты голосования в пользу какой-то партии)? Может быть, Следственный комитет или прокуратура могли бы, получив записи телефонных переговоров или электронной переписки, установить – почему именно Чуров и члены ЦИК проигнорировали убедительные доказательства вопиющих нарушений? Однако ответ на этот вопрос не так важен. Гораздо важнее куда более очевидное и убедительно доказанное утверждение, что выборы были проведены из рук вон плохо и состав Госдумы в 2011–2016 гг. не соответствовал волеизъявлению граждан.