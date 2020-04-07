Во что бы то ни стало
Заявление чиновников, что компании если и дождутся реальных денег на выплату зарплат и покрытие убытков, то уже к концу ожидаемого карантина, а иначе они их прожрут, звучит как жестокая издевка
Взаимоотношения экспертов и политиков бывают омрачены тем, что политики умудряются вырвать из экспертных предложений только те их части, которые им выгодны, и полностью игнорировать неудобные. Причем происходит это даже тогда, когда эксперты предупреждают, что они делают предложения, которые нельзя рассматривать по отдельности. Когда врач советует удалить пораженный орган и вместо него пересадить донорский, то выполнение лишь одной из этих рекомендаций чревато трагическим исходом для пациента.
Но, к сожалению, примерно это сейчас и происходит с обращением по поводу ситуации с коронавирусом, которое в конце марта написали российские экономисты, включая меня. В этом обращении было два основных пункта. Первый из них говорил, что введение карантина, на котором настаивали врачи-эпидемиологи, – мера оправданная и с экономической точки зрения, если учесть стоимость спасенных человеческих жизней. А второй – что введение карантина обязательно должно сопровождаться максимальной государственной поддержкой экономики. Без такой поддержки многие граждане и предприятия рискуют оказаться буквально на грани (а некоторые и за гранью) выживания, а экономике будет нанесен такой существенный удар, что восстановление даже после победы над вирусом займет гораздо дольше времени. Кроме того, решительные меры со стороны государства помогают понизить уровень неопределенности, который сам по себе становится важным фактором, способствующим развитию кризиса.