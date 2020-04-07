Во что бы то ни стало

Но, к сожалению, примерно это сейчас и происходит с обращением по поводу ситуации с коронавирусом, которое в конце марта написали российские экономисты, включая меня. В этом обращении было два основных пункта. Первый из них говорил, что введение карантина, на котором настаивали врачи-эпидемиологи, – мера оправданная и с экономической точки зрения, если учесть стоимость спасенных человеческих жизней. А второй – что введение карантина обязательно должно сопровождаться максимальной государственной поддержкой экономики. Без такой поддержки многие граждане и предприятия рискуют оказаться буквально на грани (а некоторые и за гранью) выживания, а экономике будет нанесен такой существенный удар, что восстановление даже после победы над вирусом займет гораздо дольше времени. Кроме того, решительные меры со стороны государства помогают понизить уровень неопределенности, который сам по себе становится важным фактором, способствующим развитию кризиса.