Почему банкам стоит «отпустить» клиентов

Все просто: никакой любви клиентов ни к одному банку нет. Точно так же, как нет любви к энергетике, телекому или любым другим инфраструктурным сервисам. Да, бывают взлеты сильных брендов, когда клиентам нравится именно банковский продукт, но как показывает практика, это чувство довольно быстро исчезает. Простейший пример ― кредитные карточки. Долгое время в индустрии считалось, что они обеспечивают банкам высокий уровень лояльности клиентов, потому что люди часто ими пользовались и это была единственная реальная альтернатива наличным. Но сегодня мы видим, как пандемия COVID-19 ускорила развитие бесконтактной оплаты, и вот уже все расплачиваются с помощью смартфонов, и не так важно, чья карточка находится внутри ― банка, сервиса рассрочек, Apple, Amazon, PayPal или другого платежного провайдера. Главное, чтобы оплата нужного продукта прошла быстро и без лишних усилий. И для этого есть много возможностей.