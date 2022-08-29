Фондовый рынок живет позитивными ожиданиями

Несмотря на сохраняющиеся геополитические вызовы и сложный санкционный фон, рынок, как правило, живет ожиданиями. Уже давно восстановился долговой рынок, а цены ОФЗ переписали максимум года, полностью оправившись от глубокого провала весны. Рубль остается сильнейшей валютой в мире, и нет никакого смысла ожидать масштабной девальвации нацвалюты.