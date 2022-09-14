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Ритейлу предстоит адаптироваться к бережливому клиенту

В розничной торговле ощущается влияние сберегающего поведения покупателей
Игорь Караваев , председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)

И хотя в августе индекс потребительской уверенности, по данным Центробанка, пошел вверх и оптимизма стало больше, сберегающая модель потребления за пять месяцев стала устойчивым трендом, который сохранится в текущем году. Недавний опрос Nielsen показал, что 61% покупателей стараются выбирать магазин с более низкими ценами, а для 73% потребителей низкие цены стали главным критерием выбора магазина.

Статистика торговых сетей и онлайн-ритейлеров фиксирует всплеск популярности скидок и промоакций – их уровень сегодня опережает докризисный. Офлайн-ритейлеры, по данным на начало августа, продают до 52% продукции со скидками. В онлайне этот показатель достиг 80%. Тенденция характерна для торговых сетей всех ценовых сегментов и форматов – акционные товары присутствуют сегодня практически в каждой покупке. Внутри ассортимента появились выделенные линейки товаров «первой цены» – такую стратегию реализует, в частности, «Спортмастер» в категории спортивной одежды и обуви.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных