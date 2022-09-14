Ритейлу предстоит адаптироваться к бережливому клиенту

Ритейлу предстоит адаптироваться к бережливому клиентуВ розничной торговле ощущается влияние сберегающего поведения покупателей
И хотя в августе индекс потребительской уверенности, по данным Центробанка, пошел вверх и оптимизма стало больше, сберегающая модель потребления за пять месяцев стала устойчивым трендом, который сохранится в текущем году. Недавний опрос Nielsen показал, что 61% покупателей стараются выбирать магазин с более низкими ценами, а для 73% потребителей низкие цены стали главным критерием выбора магазина.
Статистика торговых сетей и онлайн-ритейлеров фиксирует всплеск популярности скидок и промоакций – их уровень сегодня опережает докризисный. Офлайн-ритейлеры, по данным на начало августа, продают до 52% продукции со скидками. В онлайне этот показатель достиг 80%. Тенденция характерна для торговых сетей всех ценовых сегментов и форматов – акционные товары присутствуют сегодня практически в каждой покупке. Внутри ассортимента появились выделенные линейки товаров «первой цены» – такую стратегию реализует, в частности, «Спортмастер» в категории спортивной одежды и обуви.