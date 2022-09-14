Ритейлу предстоит адаптироваться к бережливому клиенту

Статистика торговых сетей и онлайн-ритейлеров фиксирует всплеск популярности скидок и промоакций – их уровень сегодня опережает докризисный. Офлайн-ритейлеры, по данным на начало августа, продают до 52% продукции со скидками. В онлайне этот показатель достиг 80%. Тенденция характерна для торговых сетей всех ценовых сегментов и форматов – акционные товары присутствуют сегодня практически в каждой покупке. Внутри ассортимента появились выделенные линейки товаров «первой цены» – такую стратегию реализует, в частности, «Спортмастер» в категории спортивной одежды и обуви.