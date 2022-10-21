«Алиса не может ждать»: Беги, Алиса, беги

Избранный способ экстравагантен: она бросает школу и заключает контракт с неким менеджером. Судя по всему, суть договора – обещание полового контакта с заказчиком, как только девочка достигнет «возраста согласия». Пока же поклонник к Алисе не приближается, она лишь получает от него дорогие подарки и однажды даже разрешает посмотреть на себя: он скрыт в темноте, она в освещенной комнате играет на укулеле – есть у девочки такое странное увлечение.