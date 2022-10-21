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«Алиса не может ждать»: Беги, Алиса, беги

На видеосервисе Start состоялась премьера сериала «Алиса не может ждать» Наталии Мещаниновой
Лариса Юсипова , кинокритик

15-летняя Алиса (Елизавета Ищенко, известна по сериалам «Пищеблок», «Сама дура») плохо видит с детства, регулярно ездит в Москву на обследования, пьет таблетки и биодобавки – в общем, под неусыпным контролем мамы соблюдает все предписания столичных врачей. Но однажды девочка узнает то, что мать пыталась от нее скрыть: скоро зрение исчезнет окончательно. И Алиса решает успеть «увидеть что-нибудь прекрасное».

/Start

Избранный способ экстравагантен: она бросает школу и заключает контракт с неким менеджером. Судя по всему, суть договора – обещание полового контакта с заказчиком, как только девочка достигнет «возраста согласия». Пока же поклонник к Алисе не приближается, она лишь получает от него дорогие подарки и однажды даже разрешает посмотреть на себя: он скрыт в темноте, она в освещенной комнате играет на укулеле – есть у девочки такое странное увлечение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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