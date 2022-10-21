«Алиса не может ждать»: Беги, Алиса, беги

«Алиса не может ждать»: Беги, Алиса, бегиНа видеосервисе Start состоялась премьера сериала «Алиса не может ждать» Наталии Мещаниновой
15-летняя Алиса (Елизавета Ищенко, известна по сериалам «Пищеблок», «Сама дура») плохо видит с детства, регулярно ездит в Москву на обследования, пьет таблетки и биодобавки – в общем, под неусыпным контролем мамы соблюдает все предписания столичных врачей. Но однажды девочка узнает то, что мать пыталась от нее скрыть: скоро зрение исчезнет окончательно. И Алиса решает успеть «увидеть что-нибудь прекрасное».
Избранный способ экстравагантен: она бросает школу и заключает контракт с неким менеджером. Судя по всему, суть договора – обещание полового контакта с заказчиком, как только девочка достигнет «возраста согласия». Пока же поклонник к Алисе не приближается, она лишь получает от него дорогие подарки и однажды даже разрешает посмотреть на себя: он скрыт в темноте, она в освещенной комнате играет на укулеле – есть у девочки такое странное увлечение.